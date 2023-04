Doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực “xanh hóa” nền kinh tế

Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo thường niên FDI năm 2022 với chủ đề chính hướng tới tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Được biết hiện nay hàng tỷ USD đang chờ “chảy” vào lĩnh vực năng lượng xanh của Việt Nam.

Bức ảnh đậm nét nghệ thuật “Nhà máy điện mặt trời An Hảo”.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong nước đã bắt nhịp cùng xu hướng này từ rất sớm. Điểm danh trong đó có “Sao Mai Solar” đơn vị tiên phong trong lĩnh vực khai thác điện năng lượng mặt trời tại ĐBSCL. Sở hữu dòng vốn nội sinh đầy tiềm lực cộng hưởng cùng tầm nhìn chiến lược về việc đầu tư “chuỗi dự án năng lượng xanh” đã và đang mang lại “gam màu tươi mới” cho bức tranh kinh tế tổng thể.

Mặc dù ĐMT ở Việt Nam thuộc nhóm ngành công nghiệp mới nổi, nhập cuộc theo xu hướng phát triển NLTT chung của thế giới. Song lại có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời, do ở gần xích đạo và tồn tại những vùng khô nắng nhiều thuộc khu vực phía Nam. Với những con số tăng trưởng dương và đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các diễn đàn năng lượng “Nhà máy điện mặt trời Sao Mai Solar” của Sao Mai Group vinh dự được bình chọn là một trong 10 dự án Năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam nhiều năm liên tục.

Khách duyên dáng bên Hồ Thiên Cảnh.

Theo trang tin công nghệ trực tuyến Mỹ Earth and human (EHC) cho hay: “NLMT là nguồn năng lượng tái tạo vô tận thiên nhiên mang đến cho con người. Đây là nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay. Nó được kỳ vọng sẽ vượt cả thủy điện, và là nguồn năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới vào năm 2030”.

Đồng cừu độc nhất vô nhị ở An Giang.

Thành công nhất có thể nói chính là “Nhà máy điện mặt trời An Hảo” huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nổi tiếng gần xa như một “thỏi nam châm” cực thu hút sự quan tâm của dân mạng, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia lại còn không gây thiệt hại đến môi trường xung quanh, có giải pháp lưu trữ điện năng chuyên biệt từ các thiết bị kỹ thuật - công nghệ nhập khẩu từ các nước tiên tiến bậc nhất thế giới trong lĩnh vực này.

Tận hưởng những cung bậc cảm xúc cực Chill.

Ngoài nguồn thu từ đóng điện thương mại thuần túy, nơi đây còn nâng tầm phát triển kết hợp “du lịch xanh”, “nông nghiệp sạch” trên cùng một quỹ đất vốn có nhằm thúc đẩy giá trị gia tăng chạm ngưỡng tối đa. Sở hữu thế đất đẹp tựa lưng vào ngọn Núi Cấm cao nhất dãy Thất Sơn mà còn nổi tiếng về phong cảnh hữu tình, khí hậu trong lành.

Đây dần trở thành điểm tham quan không thể bỏ lỡ đối với du khách thập phương, vừa là lẫy lừng khắp nơi về nét văn hóa tâm linh tín ngưỡng “huyền tích Phật Thạch Thủ”.

Tạo hóa nhiệm mầu “Bàn Tay Phật” khổng lồ.

Du khách có thể trải nghiệm khám phá Solar farm hùng vĩ, vi vu trên xe điện ngắm những dãy pin xanh rờn chạy dài hút mắt. Hay thử cảm giác ôm trọn đất trời phố núi vào lòng khi đứng trên Thủy Đài Sao Mai cao ngất ngưỡng. Phóng tầm mắt ra xa xa là đồng bằng mênh mông cò bay thẳng cánh, những rặng thốt nốt nối nhau say trái cho ra món quà đặc sản ngọt lành chốn biên thùy.

Nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường của các loài hoa bởi chúng không mọc đơn lẻ mà được khéo léo chăm sóc trồng thành từng khu vườn mộng mơ, thoáng đãng. Nào là cánh đồng hoa sao nhái hồng duyên dáng, hướng dương vàng rực, thạch thảo tím thủy chung cùng muôn vàn tiểu cảnh xinh xắn khác…sẽ là phông nền độc đáo cho ra những thước ảnh mê ly.

Khung cảnh nên thơ vườn hoa thạch thảo.

Theo tổng giám đốc USAID chia sẻ: “Việc Việt Nam hiện mức 25% năng lượng phụ thuộc vào năng lượng Mặt Trời, đó là một bước tiếng lớn, nhưng với lượng phát thải từ Mỹ, từ các láng giềng của Việt Nam và từ cả Việt Nam, chúng ta cần đẩy nhanh tiến trình đó lên, và quá trình chuyển đổi qua năng lượng tái tạo bao gồm, nhưng không chỉ có năng lượng mặt trời”.

Bà Christine Gandomi từng khẳng định “Nhà máy điện mặt trời An Hảo” được sự ủng hộ đồng tình và đánh giá cao của USAID ngay từ đầu bắt tay vào dự án cho đến khi vận hành đạt hiệu quả hơn cả mong đợi. Góp phần quan trọng hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường, cũng như giảm sự phụ thuộc vào các loại nhiên liệu hóa thạch.

Được sự ủng hộ, đánh giá cao của tổ chức USAID ngay từ buổi ban sơ.

Tới đây, Sao Mai Group sẽ tiếp tục là một trong những doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực thực hiện cuộc “cách mạng xanh hóa nền kinh tế”, vận hành có hiệu quả hơn nữa quy luật kinh tế tuần hoàn, ứng dụng kinh tế số với mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững trên đa lĩnh vực. Hưởng ứng tinh thần này ngoài ở An Giang, Đồng Tháp, Long An sắp tới Sao Mai Solar sẽ mở rộng chuỗi nhà máy ĐMT sang các tỉnh vùng cao như Dak Nông, Đắk Lắk…

Minh Ngọc