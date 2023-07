Dàn nhạc SSO kể tâm trạng khi yêu bằng âm nhạc trong “To Love & to Honor”

Đã rất lâu, những người yêu nhạc giao hưởng tại Hà Nội mới có một đêm nhạc về tình yêu lay động cảm xúc như “To Love & to Honor” của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời - SSO.

Buổi tối cuối cùng của tháng 6, những người yêu nhạc giao hưởng thủ đô đã được dịp thưởng thức một đêm nhạc khó quên mà tại đó, dưới sự chỉ huy tài tình của Giám đốc Âm nhạc kiêm Nhạc trưởng chính - Olivier Ochanine, cùng những nhạc công tài năng của dàn nhạc SSO, khán giả như được trốn chạy khỏi thực tại để chìm đắm trong vẻ đẹp của tình yêu và âm nhạc. Mỗi tác phẩm đều nắm bắt một cách tuyệt vời sự phức tạp của tình yêu - niềm vui, nỗi đau, niềm khao khát, giống như một bản giao hưởng của cảm xúc, khuấy động ký ức và gợi lên cảm giác kết nối sâu sắc.

Khi ánh đèn phủ khán phòng đã kín chỗ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mờ đi, cũng là lúc đêm diễn bắt đầu bằng những giai điệu sôi động tới từ bản “Overture to Barber of Seville” của Gioachino Rossini. Đây là câu chuyện về Figaro, người thợ cắt tóc thông minh và tháo vát, đã “phò tá” Bá tước Almaviva theo đuổi cô hầu gái trẻ xinh đẹp Rosina của bác sĩ Bartolo cục cằn. Với những màn hóa trang, nhầm danh tính và những tình huống hài hước, vở opera là một hành trình thú vị của tình yêu. Bản nhạc đầu tiên này ngay lập tức làm say đắm người nghe bởi tính chất vui tươi và năng lượng tràn đầy.

Bầu không khí sôi động được chuyển tiếp liền mạch tới bản “Mazurka & Czardas” đầy mê hoặc của Delibes từ vở ballet Coppelia. Với tính truyền cảm, giai điệu sôi động và lối kể chuyện hấp dẫn, “Mazurka & Czardas” đã nắm bắt hoàn hảo cảm xúc “thất thường” khi yêu của mỗi lứa đôi. Phần đầu của đêm diễn được tiếp nối bằng việc đưa khán giả đến một thế giới lãng mạn trong bản “Dolores Waltz” của Waldteufel. Những giai điệu da diết cùng sự giao thoa tinh tế giữa âm thanh các loại nhạc cụ đã gợi lên cảm giác hoài niệm và bâng khuâng khi yêu.

Dàn nhạc đã khéo léo sử dụng những kỹ thuật đa dạng trong việc kết hợp các bộ dây, bộ gỗ, bộ đồng và bộ gõ với phần ngắt âm nhanh nhịp nhàng, phô diễn được sức mạnh khơi gợi cảm xúc khán giả. Anh Minh Trung - một khán giả của đêm nhạc chia sẻ: “Tôi rất thích phần mở đầu mạnh mẽ, giàu cảm xúc của đêm diễn, cảm giác như trở lại những ngày đang yêu vậy. Lựa chọn 3 phong cách âm nhạc gồm opera, ballet và waltz trong 3 tác phẩm khác nhau ngay từ phần đầu đêm diễn là một lựa chọn rất thông minh và mới mẻ. Điều này cho thấy dàn nhạc đã rất chú trọng cân bằng sự linh hoạt với tính nghệ thuật."

Với những kiệt tác vượt thời gian, từ “Selections from L’Arlesienne” giàu kịch tính của Bizet, “Suite from Le Cid” hùng tráng của Massenet đến “Barcarolle from Tales of Hoffman” mộng mị của Offenbach, khán giả đã thực sự bị chinh phục bởi vẻ đẹp như mơ của âm nhạc đang mở ra trước mắt.

Phần cuối của đêm nhạc đã khiến khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trở thành thánh địa của cảm xúc, nơi âm nhạc đã vượt qua mọi ngôn ngữ để chạm vào sâu thẳm tâm hồn của những khán giả được chứng kiến những màn trình diễn lộng lẫy từ “The Belle of Chicago” của Sousa, “American Patrol” của Meacham, “Dithyrambe Mazurka” của Strauss Jr. và “Charlatan March” của Sousa.

Trong khi “The Belle of Chicago” của Sousa tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy cảm giác phấn khích của những cặp đôi mới yêu thì “American Patrol” của Meacham gợi lên những hình ảnh về một thời đã qua với sự trân trọng sâu sắc đối với di sản âm nhạc phong phú của mỗi dân tộc. Màn trình diễn “Dithyrambe Mazurka” của Josef Strauss là một trải nghiệm thú vị với giai điệu phức tạp nhưng vui tươi. Buổi hòa nhạc kết thúc với “Charlatan March” của Sousa, một tác phẩm hùng tráng về chiến thắng, đã tạo ra một bầu không khí vô cùng hứng khởi với những tràng pháo tay vang dội mãi không ngưng.

“Chủ đề tình yêu trong âm nhạc không phải mới nhưng sẽ không bao giờ là cũ bởi dù có khai thác đến đâu thì tôi nghĩ sẽ luôn thấy được những khía cạnh mới. Tôi phải tán thưởng tài lựa chọn nhạc mục của Nhạc trưởng cho đêm diễn hôm nay vì rất đa dạng, giàu màu sắc và đánh trúng tâm trạng khi yêu của mỗi chúng ta. Tôi hy vọng sẽ sớm được thưởng thức đêm diễn tiếp theo của dàn nhạc”, chị Hoài An - một khán giả chia sẻ sau khi thưởng thức trọn vẹn đêm To Love & To Honor.

NL