Chuỗi chương trình sự kiện Âm nhạc – Lễ hội Hàn Quốc sắp ra mắt tại Công viên Châu Á khiến giới trẻ đứng ngồi không yên

Ngay từ dịp 30-4, cả một mùa hè sôi động sẽ được bắt đầu tại Công viên Châu Á – Asia Park, với tâm điểm là một chuỗi các lễ hội Hàn Quốc, trải nghiệm ngắm Đà Nẵng từ khinh khí cầu…

Công viên Châu Á là điểm đến lý tưởng tại Đà Nẵng mùa hè này.

Loạt trải nghiệm độc đáo dịp 30/4-1/5

Công viên Châu Á – Asia Park đang trở thành tâm điểm vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi tại Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4, bởi rất nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc trong chuỗi sự kiện WOW summer đã được chuẩn bị, để đón lượng khách lớn tới thành phố sông Hàn những ngày cao điểm.

Theo đó, cuộc thi Random Dance mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 29/4. Đêm hội Châu Á diễn ra vào ngày 30/4 với những tiết mục nghệ thuật đặc trưng đến từ các nước Châu Á, cùng với đó là biểu diễn Kpop, Jpop, múa Trung Hoa, ảo thuật đương đại, ảo thuật Nhật Bản, trình diễn lân sư rồng…

Trong hai tối 1/5 & 2/5 tại công viên cũng sẽ có các màn trình diễn Lân sư Rồng - Rồng Thăng Thiên.

Đặc biệt, dự kiến từ 30/4 này, Công viên Châu Á sẽ đưa vào khai thác dịch vụ “Bay khinh khí cầu” tại khu vực Bờ đông Công viên vào 2 khung giờ: 6h – 9h và 17h – 21h mỗi ngày. Dịch vụ lần đầu tiên ra mắt tại Asia Park hứa hẹn đem tới du khách trải nghiệm ngắm Đà Nẵng từ khinh khí cầu với nhiều cảm xúc mới lạ, hấp dẫn.

Hàng loạt lễ hội Hàn Quốc suốt mùa hè

Sau lễ, Công viên Châu Á – Asia Park sẽ tiếp tục đưa du khách tới chuỗi ngày hè “không ngủ”, với lễ hội “M-Pack Festival & Carnival Street Food” bắt đầu từ 20/5.

Mùa hè 2022, Công viên Châu Á là tâm điểm với đại nhạc hội “Take me to the Sun”.

Lễ hội sẽ diễn ra trong suốt 4 tháng với nhiều hoạt động đặc sắc. Từ 17h các ngày trong tuần, du khách đến công viên sẽ được thưởng thức những tiết mục biểu diễn Kpop và trình diễn nghệ thuật Việt Nam truyền thống.

Điểm nhấn sẽ rơi vào thứ 7 hàng tuần, từ 19h đến 23h với Lễ hội âm nhạc DJ. “Thổi lửa” cho chuỗi chương trình này sẽ là những cô nàng DJ Hàn Quốc vô cùng nóng bỏng và xinh đẹp như DJ Soda, DJ Sura, DJ GG… Họ đều là những tên tuổi DJ đang rất nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng như trong khu vực.

Đặc biệt, mỗi tháng một lần tại quảng trường trung tâm công viên sẽ tổ chức các buổi đại nhạc hội, quy tụ các thần tượng K-pop hàng đầu Hàn Quốc, với phần kết là hoạt động K-pop Relay. Du khách sẽ được hoà trong những bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, vừa mãn nhãn với các phần trình diễn đỉnh cao, vừa cùng nhau nhún nhảy và phiêu theo giai điệu để cùng giải phóng năng lượng.

DJ Soda là một trong những cái tên xác nhận tham gia lễ hội.

Xuyên suốt thời gian lễ hội, giới trẻ có thể đến Công viên Châu Á để tranh tài nhảy K-pop, tham gia và cùng cổ vũ hết mình trong những trận Random Dance K-pop đã trở thành gia vị không thể thiếu tại đây.

“Đúng với tên gọi M-Pack, nghĩa là Music package (gói âm nhạc), lễ hội Hàn Quốc sắp diễn ra tại công viên Châu Á sẽ quy tụ những buổi biểu diễn âm nhạc quy mô, hấp dẫn, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ đến từ Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng lễ hội này sẽ là sân chơi, một tụ điểm giải trí không thể bỏ qua cho du khách tới Đà Nẵng; là nơi kết nối tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà du khách có thể tới để tìm hiểu thêm về văn hoá xứ sở Kim Chi”, bà Phùng Phạm Thanh Thuý - Giám đốc Công viên Châu Á chia sẻ.

Không gian ngoài trời khổng lồ tại Công viên Châu Á hứa hẹn đem tới những đêm nhạc cảm xúc nhất.

Ngoài những niềm vui từ âm nhạc, điều níu chân du khách trong lễ hội “M-Pack Festival & Carnival Street Food” còn là ẩm thực tươi ngon. Đúng nghĩa một lễ hội mùa hè mà thành công đã được chứng minh qua nhiều cái tên sừng sỏ như Coachella, Tomorrowland…, du khách có thể vừa thưởng thức các buổi biểu diễn ngoài trời, vừa nếm thử các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc như thịt nướng, gà rán, thịt bò xào bulgogi, nhiều loại bánh chiên khác nhau. Thêm vào đó là các quầy ẩm thực Việt Nam, Trung Quốc và các nước Châu Á khác, chắc chắn sẽ khiến bạn “không no không về”. Đặc biệt, lễ hội Ẩm thực Gà & Bia cũng sẽ được tổ chức, hứa hẹn trở thành ngọn lửa khuấy động không khí công viên thêm phần cuồng nhiệt.

Những món ăn đường phố là đặc sản không thể thiếu tại Công viên Châu Á.

Theo công bố của đơn vị tổ chức sự kiện, “M-Pack Festival & Carnival Street Food” đang thu hút sự quan tâm nồng nhiệt trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, bởi số lượng các hoạt động trong sự kiện và thời gian tổ chức kéo dài “đáng kinh ngạc”. Lễ hội là sự hợp tác thành công giữa tập đoàn Sun Group và 2 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc là MFM Factory và Scamper. Một phần tiền thu được từ lễ hội sẽ được quyên góp cho các tổ chức phát triển văn hóa tại Việt Nam nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam và sự phát triển của xã hội Việt Nam.

NL