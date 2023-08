“Bậc thầy” vĩ cầm Caroline Campbell cùng những giọng ca opera danh tiếng quốc tế hội ngộ tại Nhà hát Hồ Gươm tối 18/8

“Bậc thầy” vĩ cầm Caroline Campbell (Mỹ), ba giọng ca opera danh tiếng Corinne Winters (Mỹ), Oliver Johnston (Anh) và Đào Tố Loan (Việt Nam) sẽ cùng dàn nhạc Giao Hưởng Mặt trời Sun Symphony Orchestra làm nên một đêm Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám hứa hẹn ghi dấu ấn đẳng cấp tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên khai màn công trình Nhà hát Hồ Gươm.

Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám là chương trình đặc biệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cũng là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên khai màn công trình Nhà hát Hồ Gươm –nhà hát hiện đại bậc nhất khu vực hiện nay do Bộ Công An và thành phố Hà Nội mới khánh thành hôm 9/7.

Chương trình hứa hẹn một đêm nhạc đặc biệt ấn tượng, bởi sự góp mặt của những nghệ sỹ danh tiếng, trong đó có những người được xếp hạng “bậc thầy” thế giới.

Caroline Campbell – “thiên thần” vĩ cầm nước Mỹ

“Cô ấy là một thiên thần tóc vàng. Khi ở trên sân khấu, sự hài hước và âm nhạc mà cô ấy tạo ra khiến bạn cảm thấy “ngạt thở”. Bằng tiếng vĩ cầm của mình, Caroline Campbell trở thành một nghệ sĩ nhào lộn mà không cần lưới an toàn. Cô ấy quyến rũ, khuấy động mọi người và khiến họ nhảy múa…”, đó là những gì mà đại danh ca Andrea Bocelli mô tả về Caroline Campbell.

Caroline Campbell – “thiên thần” vĩ cầm nước Mỹ.

Nữ nghệ sĩ vĩ cầm ưu tú từ nước Mỹ, ra mắt độc tấu với dàn nhạc giao hưởng lần đầu từ năm 8 tuổi, đã chinh phục khán giả toàn cầu từ Mỹ đến Malaysia, Australia, Pháp và tối 18/8 tới đây là lần đầu cô đến Việt Nam để trình diễn.

Thể hiện khéo léo và xuất chúng trong cả âm nhạc cổ điển và đương đại, Caroline Campbell được mệnh danh là “nghệ sĩ vĩ cầm của các vì sao” và đã đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Sting, Barbra Streisand, Stevie Wonder, Hauser, Steven Tyler, Adam Levine, Chris Botti, David Foster, Rod Stewart và Michael Bublé.

Trong buổi hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám, Caroline Campbell sẽ trình diễn những bản nhạc kinh điển từ các bộ phim nổi tiếng như Titanic, Cướp biển vùng Caribbean, Romeo và Juliet… Và với hệ thống âm thanh được chuyên gia quốc tế đánh giá “hiện đại bậc nhất thế giới” cùng hệ thống ánh sáng biến hoá linh hoạt theo độ trầm bổng của âm thanh của Nhà hát Hồ Gươm, tài năng của Caroline Campbell sẽ khiến khán giả thủ đô không ngừng thán phục.

Corinne Winters và Oliver Johnston – những giọng Opera vàng của thế giới

Corinne Winters và Oliver Johnston được mệnh danh là hai giọng opera vàng tiềm năng thế giới. Trong đó, giọng ca soprano người Mỹ Corinne Winters được tờ The New York Times ca ngợi là “nữ diễn viên xuất sắc, một ca sĩ có sự duyên dáng và khéo léo phi thường”. Cô đã biểu diễn hơn 25 vai chính tại các nhà hát Opera lớn trên toàn cầu. Corinne cũng được biết tới là một trong những nghệ sĩ thể hiện xuất sắc nhất vở opera La Traviata – được The Guardian ca ngợi là “sự kết hợp tuyệt vời giữa sự mạnh mẽ và mong manh, được hát với cường độ không mệt mỏi” đến với khán giả trên khắp thế giới.

Giọng ca soprano người Mỹ Corinne Winters được tờ The New York Times dành nhiều lời ca ngợi.

Trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm tối 18/8, Corinne Winters sẽ một lần nữa thể hiện những nhạc khúc bất hủ từ La Traviata, hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải “nổi da gà” trong từng nốt cao.

Song hành với Corinne Winters là giọng ca tenor người Anh Oliver Johnston- người từng hát cùng Dàn nhạc Giao hưởng BBC tại Lễ hội Glyndebourne. Họ sẽ tái hiện những giai điệu Opera bất hủ từ vở Carmen, Das Land des Lächelns hay Neapolitan Song.

Dàn nhạc SSO biểu diễn trong lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.

Trước thềm đêm diễn, nghệ sỹ cello Trần Thị Mơ của Dàn nhạc SSO đã vô cùng xúc động khi nói về giọng ca của những nghệ sĩ opera quốc tế: “Tôi rất kỳ vọng vào chương trình hòa nhạc lần này. Khi tập với nghệ sỹ Opera người Mỹ, họ hát cảm xúc đến mức tôi đã rưng rưng nước mắt vì âm nhạc và giọng ca quá tuyệt vời”.

Đào Tố Loan – nhân tài opera đất Việt

Người đồng hành đặc biệt cùng hai giọng ca opera vàng quốc tế tại chương trình Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám là một giọng ca opera Việt Nam, nghệ sỹ Đào Tố Loan.

Cô là một giọng ca soprano đa năng từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, có thể biểu diễn được cả nhạc cổ điển Phương Tây và cả âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tố Loan đã biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Đức, Pháp, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Thái Lan, Singapore, Lào…

Đào Tố Loan - giọng ca soprano đa năng từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.

Một số buổi biểu diễn đáng chú ý của Đào Tố Loan là buổi hòa nhạc với Đoàn nhạc gió quốc phòng ở Horten, Na Uy cho 5000 khán giả, trong đó nữ nghệ sĩ đã thể hiện đầy tự hào bằng cả tiếng Việt và tiếng Na Uy. Nữ nghệ sĩ Việt Nam cũng đã vinh dự nhận dược nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như giải nhất Cuộc thi Opera Đông Nam Á tại Singapore, giải nhất và giải khán giả bình chọn tại Hội thảo Opera Lidal North ở Nhà hát Opera Oslo (Na Uy).

Tại chương trình Hòa nhạc giao hưởng Tháng Tám, Đào Tố Loan sẽ thể hiện những nhạc phẩm từ La Traviata và kết thúc đêm hòa nhạc với Bài ca hy vọng.

Tùng Dương