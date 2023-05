An Hảo Safari - Một bước chân chạm ngàn tiện ích

Theo dự báo thời tiết, vòm nhiệt trong những ngày lễ 30-4 và 1-5 ở nhiều nơi trời nắng gay gắt khiến cho giới xê dịch phải cân nhắc đi hướng nào để tránh chỉ số tia cực tím ở ngưỡng nguy hại cao cho sức khoẻ. Vậy thì, mỗi người hãy nạp đủ năng lượng tích cực từ “Tiệc Buffet miễn phí” tại thánh địa An Hảo Safari.

Buffet miễn phí kéo dài bất tận trong suốt các ngày nghỉ lễ.

Giấc mộng thanh nhàn

Sóng nhiệt đang bủa vây khắp nơi khiến cuộc sống của con người bị đảo lộn, thậm chí phải vật vã chống chọi. Chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài, rất nhiều người sẽ vô cùng lo lắng bởi nắng sẽ làm da bị tổn thương khi ngâm mình trong làn nước biển hay vô tư nằm dài trên bờ cát trắng. Đó là chưa kể đến việc cùng lúc có quá nhiều người chen chân ở một bãi tắm sẽ khiến cho sự mệt mỏi, nóng bức và gây ô nhiễm tăng dần cho khu vực. Chắc hẳn tâm lý chẳng ai thích phải đối diện với ngữ cảnh quá tải ấy cả. Ngoài ra, nỗi lo sợ khác khiến cho du khách phải dè chừng đó là tình trạng chặt chém về giá các loại hình dịch vụ, ăn uống, nghỉ ngơi…

Mát lành sóng Hồ Thiên cảnh - An Hảo Safari bất chấp sóng nhiệt.

An Hảo Safari đã có cuộc lột xác ngoạn mục về hạ tầng dịch vụ để giải tỏa tâm lý tất tần tật cho kỳ nghỉ “vàng” của du lịch Việt Nam. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ tốt nhất. Món quà đặc biệt cho du khách tới khu tham quan ĐMT An Hảo đó là “Đại tiệc Buffet miễn phí” cho du khách “no nê” khi đặt chân đến đây.

Buffet An Hảo đang khiến cư dân mạng“hóng” dậy sóng.

Như một Lễ hội ẩm thực hoành tráng tại khu tham quan Nhà máy ĐMT, để mỗi hành trình của du khách đến với miền tiên cảnh An Hảo Safari sẽ luôn là những niềm vui bất tận trong từng khoảnh khắc.

Chuỗi cảnh quan vô cùng ấn tượng, thanh bình, yên ả giữa chốn cao xanh rất thích hợp cho du khách “tung tăng - hòa mình” vào các thú tiêu khiến. Các hoạt động du lịch giã ngoại sẽ giúp chúng ta thư giãn rất nhiều sau những ngày làm việc mệt mỏi. Phong cách sống cân bằng giữa miền xanh an nhiên, tĩnh tại đang trở thành một xu hướng thịnh hành luôn được mọi người đặt lên hàng đầu khi chọn nơi du lịch.

Bầu trời An Hảo Solar “bắt nhịp” phục hồi của du lịch thế giới.

Mùa du lịch năm nay, chúng ta đang chứng kiến sự trở lại của hiện tượng El Nino gây ám ảnh cho nhân loại. Theo Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas, thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết và khí hậu khắc nghiệt.

WMO lặp lại lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres về việc cắt giảm khí thải sâu hơn, nhanh hơn để hạn chế việc tiến tới mốc tăng nhiệt độ “tử thần” 1,5 độ C, cũng như mở rộng quy mô đầu tư vào việc thích ứng và khả năng phục hồi trước thảm họa khí hậu.

Đến An Hảo Solar, nơi sẽ mang đến cho mỗi người bài học thật sống động về năng lượng xanh an lành. Để mỗi người “thẩm thấu” giải pháp cho cuộc sống bền vững, thêm yêu quí thế giới thiên nhiên xung quanh mình.

Cung đường ven hồ Thiên cảnh - sàn diễn của những giấc mơ sáng tạo.

“Một bước chân chạm ngàn tiện ích”. Đến với An Hảo Safari để trốn khỏi sóng nhiệt đang hoành hành, để tận hưởng không gian mát lành của cảnh sắc dưới chân Cấm Sơn, được an nhiên sử dụng các dịch vụ, nhất là du khách sẽ có được những ngày nghỉ lễ an toàn cho sức khỏe khi đại dịch đang chực chờ đe dọa. Sau ngày tận hưởng, mỗi người sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật với bao lo toan bộn bề. Khi ấy, những trải nghiệm tại An Hảo Safari sẽ giúp chúng ta lấy lại tâm thế mới cho hành trình năng động và tích cực.

Đan Tâm