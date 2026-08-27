Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

UAV vận chuyển thiết bị y tế trưng bày tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Thanh Thảo
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tại không gian trưng bày bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sản phẩm máy bay không người lái (UAV) vận chuyển thiết bị y tế của Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu và doanh nghiệp.

UAV vận chuyển thiết bị y tế trưng bày tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Tại không gian trưng bày bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sản phẩm máy bay không người lái (UAV) vận chuyển thiết bị y tế của Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu và doanh nghiệp.

Video: Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu tham quan sản phẩm UAV vận chuyển thiết bị y tế trước giờ diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Máy bay không người lái (UAV) vận chuyển thiết bị y tế được thiết kế chuyên biệt để vận chuyển máu cùng các sinh phẩm y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Theo thông số kỹ thuật, UAV sở hữu tải trọng lên tới 100 kg, được thiết kế cánh bằng với tầm bay thẳng tối đa 250 km.

UAV vận chuyển thiết bị y tế trưng bày tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Sản phẩm UAV vận chuyển thiết bị y tế của Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Giải pháp vận hành dựa trên hệ thống kiến trúc 4 lớp tối ưu:

Lớp thiết bị IoT: Gắn trực tiếp tại các tủ trữ máu để theo dõi chính xác các điều kiện bảo quản.

Lớp nền tảng dữ liệu và điều phối: Đặt tại trung tâm chỉ huy để phân tích và điều phối dữ liệu theo thời gian thực.

Lớp ứng dụng người dùng: Tích hợp đồng bộ cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu, 42 bệnh viện thụ hưởng, phòng điều phối, đội vận hành bay và mạng lưới tình nguyện viên.

Lớp vận chuyển không người lái: Sử dụng UAV tầm thấp để chuyển giao các túi máu cấp thiết.

Kiến trúc đa tầng này giúp đảm bảo từng đơn vị máu đến tay người bệnh luôn an toàn, giữ nguyên chất lượng chuẩn y khoa, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển trong “giờ vàng” cấp cứu.

UAV vận chuyển thiết bị y tế trưng bày tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Nhiều doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu sản phẩm máy bay không người lái vận chuyển thiết bị y tế.

Bên cạnh giải pháp UAV y tế, tại sự kiện, Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa còn giới thiệu nhiều sản phẩm khoa học - công nghệ và phần mềm đổi mới sáng tạo khác.

Sự xuất hiện của các giải pháp mang tính thực chiến này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo của các đơn vị trong tỉnh, mà còn mở ra cơ hội kết nối đầu tư, góp phần giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn về hạ tầng và đời sống xã hội.

Thanh Thảo

Từ khóa:

#UAV #Vận chuyển #Đối thoại với doanh nghiệp #Y tế #Thiết bị #Máy bay không người lái #Thanh hóa #Đổi mới sáng tạo #Trung tâm #trưng bày

Chủ đề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo 2 chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Cảnh báo 2 chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về 2 chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm đang bị các nhóm tin tặc khai thác, tấn công trực tiếp vào hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị và thiết bị di động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao...
Camera AI – Công nghệ giám sát an ninh tiên tiến

Camera AI – Công nghệ giám sát an ninh tiên tiến

Khoa học - Công nghệ
Camera giám sát AI đang từng bước thay đổi cách người dùng theo dõi và quản lý an ninh nhờ khả năng phân tích hình ảnh thông minh. Nhờ khả năng bao quát linh hoạt, chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, bạn đã có thể bảo vệ trọn vẹn tổ ấm và tận hưởng cuộc sống an toàn, tiện lợi hơn mỗi ngày.
Lan tỏa mô hình bảo vệ môi trường ở xã Thọ Phú

Lan tỏa mô hình bảo vệ môi trường ở xã Thọ Phú

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Từ những buổi ra quân vệ sinh đường làng, đồng ruộng đến mô hình “Ngôi nhà xanh - biến rác thải thành tiền” thu gom phế liệu, các tổ chức đoàn thể và người dân xã Thọ Phú đang chung tay bằng những việc làm thiết thực, góp phần hình thành nếp sống...
Tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực môi trường

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực môi trường

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, tỉnh và ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, từ việc ban hành cơ chế, chính sách, quy hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh