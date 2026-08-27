UAV vận chuyển thiết bị y tế trưng bày tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Tại không gian trưng bày bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sản phẩm máy bay không người lái (UAV) vận chuyển thiết bị y tế của Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu và doanh nghiệp.

Video: Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu tham quan sản phẩm UAV vận chuyển thiết bị y tế trước giờ diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Máy bay không người lái (UAV) vận chuyển thiết bị y tế được thiết kế chuyên biệt để vận chuyển máu cùng các sinh phẩm y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Theo thông số kỹ thuật, UAV sở hữu tải trọng lên tới 100 kg, được thiết kế cánh bằng với tầm bay thẳng tối đa 250 km.

Sản phẩm UAV vận chuyển thiết bị y tế của Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Giải pháp vận hành dựa trên hệ thống kiến trúc 4 lớp tối ưu:

Lớp thiết bị IoT: Gắn trực tiếp tại các tủ trữ máu để theo dõi chính xác các điều kiện bảo quản.

Lớp nền tảng dữ liệu và điều phối: Đặt tại trung tâm chỉ huy để phân tích và điều phối dữ liệu theo thời gian thực.

Lớp ứng dụng người dùng: Tích hợp đồng bộ cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu, 42 bệnh viện thụ hưởng, phòng điều phối, đội vận hành bay và mạng lưới tình nguyện viên.

Lớp vận chuyển không người lái: Sử dụng UAV tầm thấp để chuyển giao các túi máu cấp thiết.

Kiến trúc đa tầng này giúp đảm bảo từng đơn vị máu đến tay người bệnh luôn an toàn, giữ nguyên chất lượng chuẩn y khoa, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển trong “giờ vàng” cấp cứu.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu sản phẩm máy bay không người lái vận chuyển thiết bị y tế.

Bên cạnh giải pháp UAV y tế, tại sự kiện, Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa còn giới thiệu nhiều sản phẩm khoa học - công nghệ và phần mềm đổi mới sáng tạo khác.

Sự xuất hiện của các giải pháp mang tính thực chiến này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo của các đơn vị trong tỉnh, mà còn mở ra cơ hội kết nối đầu tư, góp phần giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn về hạ tầng và đời sống xã hội.

Thanh Thảo