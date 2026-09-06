Triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn

Hưởng ứng chiến dịch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” do Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) phát động, hiện nay Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tổng rà soát phương tiện, xây dựng kế hoạch sẵn sàng triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành điều khiển mô tô, xe gắn máy cho người dân ngay tại khu dân cư, góp phần ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn.

Công an phường Quảng Phú hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy cho học viên Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có gần 2.520.000 mô tô, xe máy các loại. Đây là loại phương tiện phổ biến được người dân sử dụng tham gia giao thông nhưng không phải ai cũng có kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống đúng khi tham gia giao thông. Tình trạng này không chỉ xảy ra với những người mới học lái xe mà cả với những người đã được cấp giấy phép lâu năm. Do đó, rất nhiều người khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông thường có tâm lý chủ quan, thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ và phản ứng sai khi gặp các sự cố bất ngờ, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Thậm chí, có những người đã không còn cơ hội rút kinh nghiệm để lái xe an toàn.

Trước tồn tại trên, hưởng ứng chiến dịch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" do Cục CSGT phát động trên toàn quốc, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng nội dung chương trình đào tạo, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch triển khai đến các khu dân cư và UBND xã, phường trên địa bàn. Trong đó, lực lượng nòng cốt tổ chức chương trình đào tạo là CSGT, công an xã và cán bộ văn hóa của UBND các xã, phường, các trường học. Người dân tại khu dân cư có độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp... chính là học viên được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng lái xe.

“Hiện nay, đơn vị chúng tôi đã phối hợp với UBND một số xã, phường và lực lượng công an xã chuẩn bị bố trí địa điểm, sân bãi thực hành và các điều kiện cần thiết sẵn sàng tổ chức hoạt động đào tạo sau khi UBND tỉnh và Công an tỉnh phê duyệt kế hoạch”. Thượng tá Lê Quang Hiền, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Điểm đáng chú ý trong chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe lần này đó là ngoài trang bị cho người dân kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy an toàn, mục tiêu chương trình sẽ xây dựng, đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên, hướng dẫn kỹ năng lái xe ngay tại cơ sở các xã, phường, khu dân cư và trường học. Do đó, phòng CSGT đã xây dựng nội dung chương trình đào tạo ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm đi vào điểm mù, kỹ năng lái xe trong điều kiện bất lợi đường trơn, khuất tầm nhìn... Mỗi buổi đào tạo lái xe sẽ triển khai các nội dung: trình chiếu video, hình ảnh về hậu quả tai nạn giao thông thực tế, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Qua các buổi tập huấn, đào tạo kỹ năng lái xe, người dân sẽ được tiếp cận video về tình huống thực tế dẫn đến nguy cơ mất an toàn, hình ảnh từ camera giám sát giao thông; đồng thời được trực tiếp hướng dẫn thực hành trên sa hình... từ đó, giảng viên sẽ kịp thời phát hiện, điều chỉnh những thao tác, hành vi chưa đúng khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Theo kế hoạch, chiến dịch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh từ giữa tháng 9 đến ngày 31/12/2026. “Chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để tổ chức. Sau khi được phê duyệt kế hoạch, đơn vị sẽ triển khai chiến dịch tập huấn cho đội ngũ công an xã và cán bộ văn hóa UBND tại một số xã, phường. Sau khi đội ngũ này thuần thục, sẽ triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh", Thượng tá Lê Quang Hiền, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Với sự chủ động triển khai kế hoạch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” của lực lượng CSGT Thanh Hóa cùng tinh thần hưởng ứng tích cực từ phía người dân sẽ góp phần “chuẩn hóa” kỹ năng điều khiển phương tiện của người dân ngay từ cơ sở, giúp người dân không chỉ nắm vững luật mà còn biết cách xử lý tình huống và hình thành kỹ năng lái xe an toàn, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, tạo những chuyển biến tích cực giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Khánh Huyền