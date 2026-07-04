Trao đổi kinh nghiệm, vun đắp nghĩa tình giữa các địa phương Hoằng Tiến - Hoằng Thanh - Điện Bàn Đông

Ngày 4/7, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh phối hợp tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng). Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến Lê Văn Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu chào mừng, đại diện lãnh đạo hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh nhấn mạnh, Thanh Hóa và Quảng Nam, cũng như huyện Hoằng Hóa và thị xã Điện Bàn (trước đây) có nhiều điểm tương đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần đoàn kết. Hội nghị là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ và Nhân dân.

Đại diện phường Điện Bàn Đông cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo hai địa phương, đồng thời khẳng định chuyến công tác góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, tạo nền tảng để các địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và phát huy vai trò của MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại diện các thế hệ nguyên lãnh đạo huyện Hoằng Hóa và thị xã Điện Bàn (cũ) cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, khẳng định truyền thống đoàn kết, nghĩa tình giữa hai địa phương luôn được gìn giữ, phát huy qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, đoàn công tác phường Điện Bàn Đông đã trao tặng bức tranh Mẹ Việt Nam Anh hùng và quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tạo thêm động lực để các địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới.

Tuyết Mai (CTV)