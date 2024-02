Tan sỏi mật nhờ thảo dược Kim Đởm Khang

Không muốn cắt bỏ túi mật, cô Trần Thị Dân (trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) đã kiên trì thử nhiều phương pháp bào mòn sỏi mật khác nhau. May mắn nhờ tìm đúng phương pháp, chỉ sau 2 tháng, viên sỏi mật 11mm của cô đã không còn.

Có nhất thiết phải mổ lấy sỏi mật?

Từ một người luôn lạc quan, vui vẻ thế nhưng cuộc sống của cô Dân thay đổi hoàn toàn từ khi căn bệnh sỏi mật bất ngờ bủa vây. Cô Dân chia sẻ:

“Năm 2022, tôi đi kiểm tra sức khỏe tại viện Quân y 103 thì vô tình biết có sỏi mật 11mm. Nói thật là lúc đó mình cũng chủ quan. Một phần là do bác sĩ bảo khi nào đau bụng thì mới phải đi khám. Một phần là do mình cũng chưa có triệu chứng nhiều. Con cái cũng bảo là cùng lắm to quá thì mẹ đi mổ nhẹ nhàng thôi, bệnh sỏi mật này đơn giản ấy mà...”.

Phiếu siêu âm của cô Dân ngày 26/04/2022 cho thấy có sỏi túi mật 11mm.

Do nghĩ căn bệnh sỏi mật đơn giản, không quá nặng nề cô Dân với tâm lý chủ quan vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ hàng ngày. Với suy nghĩ như nhiều người cứ đau thì khám lại không cần kiêng khem gì dần dần sức khỏe của cô ngày càng bị suy giảm, các cơn quặn ruột, quặn gan kéo đến ngày càng nhiều.

Cho đến khi các cơn đau quặn ruột, quặn gan kéo đến ngày càng nhiều, bệnh tình đã chuyển biến nặng hơn. Cô đi khám lại và nhận được lời khuyên từ bác sĩ nên phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Hoang mang và lo lắng về sức khỏe của mình, mặc cho gia đình khuyên nhủ cô vẫn mong muốn không phải can thiệp phẫu thuật do lo ngại hệ lụy sau phẫu thuật

Kim Đởm Khang - Thảo dược vàng cho người sỏi mật

Với tâm lý bộ phận nào trong cơ thể sinh ra cũng có chức năng của nó, kể cả túi mật. Cô Dân quyết tâm tìm kiếm và nghiên cứu về những sản phẩm hỗ trợ điều trị sỏi mật .

Sau nhiều ngày tháng tìm kiếm mọi phương pháp, cô Dân thấy ấn tượng nhất với viên uống thảo dược Kim Đởm Khang.

Cô tin tưởng sử dụng Kim Đởm Khang do sản phẩm đã được nghiên cứu hiệu quả tại viện Quân y 103 và được đánh giá cao tại hội nghị gan mật toàn quốc. Không những thế Kim Đởm Khang còn được nhiều chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ khuyên dùng cho người bệnh sỏi mật.

Nhờ Kim Đởm Khang - cô Dân đã tan sạch sỏi mật chỉ sau 2 tháng

“Tôi đọc thông tin trên mạng thì thấy Kim Đởm Khang là giải pháp tốt, đã giúp nhiều người tan sỏi mật và có sức khỏe tốt hơn. Bản thân gia đình tôi trước kia cũng có truyền thống bán thuốc nam nên tôi rất thích sử dụng các sản phẩm nào mà có thành phần thảo dược. Thảo dược ấy mà, mình chọn đúng với kiên trì thì hiệu quả rất tốt lại an toàn, yên tâm dùng lâu dài không có vấn đề gì cả. Thế nên tôi đã gọi cho dược sĩ tư vấn của Kim Đởm Khang và đặt luôn 2 liệu trình về để sử dụng” - cô Dân hào hứng chia sẻ.

Kim Đởm Khang - Giải pháp giúp cô Dân bào mòn sỏi mật, khỏi lo trướng đầy.

Điều tuyệt vời nhất giúp cô Dân đánh tan sỏi mật là cơ duyên biết đến và sử dụng Kim Đởm Khang . Có lẽ quyết định không can thiệp phẫu thuật chỉ dùng Kim Đởm Khang là quyết định sáng suốt của cô Dân để thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, đau quặn ruột, quặn gan do sỏi mật gây ra.

Sau 2 tháng kiên trì uống Kim Đởm Khang đúng giờ, đúng liều và uống đủ liệu trình mỗi ngày đều đặn uống 6 viên chia 2 lần sáng tối. Sự nỗ lực, kiên trì của cô Dân đã được đền đáp, sau khi tái khám tại Viện Quân y 103 bác sĩ đã khẳng định không còn sỏi trong túi mật.

“Tôi rất vui và phấn khởi vì đúng là sau 2 liệu trình trong có 2 tháng thôi mà hiện nay, tôi đã không còn sỏi túi mật 11mm nữa. Khi nghe bác sĩ siêu âm nói vậy, thú thực tôi cũng bất ngờ, không nghĩ lại nhanh như thế. Vì lúc tư vấn, dược sĩ Kim Đởm Khang có khuyên tôi nên dùng kiên trì 3 tháng sau đó đi siêu âm. Vậy mà 2 tháng đã có kết quả ngoài mong đợi rồi. Mừng quá nên vừa siêu âm xong vẫn còn ở viện chưa kịp về nhà tôi đã gọi điện đi khoe người này người kia.

Thật sự những sản phẩm từ thảo dược như Kim Đởm Khang rất là tốt, rất tuyệt vời, thế nên ai mà bị sỏi mật như tôi thì nên dùng Kim Đởm Khang. Một sản phẩm uy tín như thế này, chỉ cần mình tin tưởng sử dụng thôi thì chắc chắn sẽ cho hiệu quả ngoài mong đợi...” - cô Dân hào hứng chia sẻ.

TPBVSK Kim Đởm Khang - Sản phẩm hàng đầu cho người sỏi mật

Không chỉ cô Dân, TPBVSK Kim Đởm Khang đã giúp hàng ngàn người bệnh sỏi mật, sỏi ống mật, sỏi túi mật,... cải thiện hiệu quả trong suốt 12 năm qua.

Kim Đởm Khang là sản phẩm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay ứng dụng công nghệ lượng tử trong sản xuất, kết hợp “8 thảo dược” Sài Hồ, Hoàng Bá, Nhân trần, Diệp hạ châu, Chỉ xác, Kim tiền thảo, Uất kim, Chi tử giúp tác động toàn diện trên hệ thống gan mật, kết quả nghiên cứu tại viện 103 cho thấy:

- Hơn 81% người dùng tan sỏi mật sau 6 tháng sử dụng

- Hơn 93% người dùng hết triệu chứng đau bụng, đầy trướng, khó tiêu, vàng da... sau 3 tháng

- An toàn, không có tác dụng phụ, dùng càng lâu càng tốt cho chức năng gan và ngăn sỏi tái phát.

Sản phẩm Kim Đởm Khang được nghiên cứu hiệu quả dùng tốt cho người sỏi mật.

* Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

* Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.