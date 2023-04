Sản phẩm Mạnh Cốt Linh có chữa được đau nhức xương khớp như lời đồn?

Sau bài viết “Khám phá bí quyết chữa đau nhức xương khớp từ một chương trình từ thiện” đăng trên Báo Thanh Hóa điện tử ngày 21-2-2023, rất nhiều độc giả đã gọi điện về báo cho biết họ cũng đang bị đau nhức xương khớp đi chữa nhiều nơi chưa khỏi và hỏi thông tin về sản phẩm Mạnh Cốt Linh với mong muốn được một lần trải nghiệm. Vì vậy, để có cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi quyết định tìm gặp lại một số người cao tuổi đã được trải nghiệm sản phẩm này trong chương trình từ thiện tại phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) cách đây mấy tháng về trước.

Lời kể người trong cuộc

Tiếp chúng tôi bên ấm trà nóng hổi, bác Nguyễn Văn Thủy, 76 tuổi ở khu phố Giang Thanh kể: Tôi bị thoái hóa khớp gối chân từ khi mới 50 tuổi. Dù đã uống thuốc nhiều nơi nhưng càng có tuổi, bệnh lại ngày càng nặng hơn khiến tôi rất khó ngủ. Nhiều lần vì đau không thể đi lại nên tôi đã đi tiêm dịch nhờn vào khớp gối. Ấy thế mà từ hôm được đoàn từ thiện về địa phương chữa bệnh bằng cách bấm huyệt, dán bông có thấm dầu Mạnh Cốt Linh và phát thêm thuốc uống thì không chỉ riêng tôi mà nhiều người cao tuổi ở phố, ở phường cũng đều thấy rất dễ chịu. Thú thực, lúc đầu nhìn các dược sỹ chỉ nhỏ một giọt dầu vào bông và dán lên chỗ đau thì tôi thấy chưa tin lắm. Nhưng rồi khoảng 10 phút sau những giọt dầu ấy dần thẩm thấu vào bên trong da làm dịu hẳn các cơn đau. Sau 3 ngày kết hợp với cả thuốc uống, tình trạng đau nhức xương khớp của tôi không còn nữa”. Nói đến đây thì bác Thủy liền đứng lên đi đi, lại lại với gương mặt rất tươi tỉnh như muốn khoe với chúng tôi về đôi chân linh hoạt của mình.

Rất đông người cao tuổi phường Thiệu Khánh đã đến tham gia chương trình chữa bệnh đau nhức xương khớp do Công ty Dược Thiên Thành phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa thực hiện.

Lần theo con đường nhỏ sâu hun hút, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà bác Nguyễn Thị Thời, 74 tuổi ở khu phố 5 đúng lúc bác vừa ra đồng trở về. Với tấm lưng còng vì bị thoát vị đĩa đệm lâu năm, bác Thời tâm sự: Trước khi có đoàn từ thiện về địa phương chữa bệnh đau nhức xương khớp, tôi thậm chí đã không thể ngồi dậy. Thế rồi từ sau hôm được các dược sỹ của đoàn từ thiện ấy chữa bệnh thì tôi không chỉ vận động dễ dàng hơn mà còn ra đồng hái rau, nhổ cỏ nữa. Thế nhưng, vì không có điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi như người ta nên thi thoảng các cơn đau ở lưng lại xuất hiện. Cũng may là tại hiệu thuốc trung tâm của phường đang có thuốc uống và dầu Mạnh Cốt Linh do doanh nghiệp gửi lại để chữa bệnh cho người dân nên mỗi lần bị đau, tôi cũng được an ủi rất nhiều.

Đằng sau tên gọi “Mạnh Cốt Linh” là gì?

Đau nhức xương khớp là căn bệnh phổ biến, nhất là với người già bởi càng có tuổi, chất lượng xương và khớp sẽ suy giảm. Nếu không được chữa trị kịp thời thì đây sẽ là kẻ thù hàng đầu gây ra tàn phế. Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh xương khớp là do huyết mạch không lưu thông, làm khả năng cung cấp máu đến xương bị hạn chế, lâu dần một số mạch máu bị tắc nghẽn, dẫn đến xương khớp sưng đau, thoái hóa, vôi hóa, thoát vị đĩa đệm… Hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm điều trị các chứng bệnh này. Tuy nhiên, với thực tế đã chứng kiến và những ý kiến khách quan từ người trải nghiệm thì có thể thấy, Mạnh Cốt Linh là sản phẩm có nhiều ưu điểm rất đáng để người dùng tin tưởng.

DS. Tô Đông Tiến - Giám đốc Công ty Dược Thiên Thành và ông Nguyễn Sỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) xem các dược sỹ của Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa nắn huyệt, dán bông có thẩm dầu Mạnh Cốt Linh cho bệnh nhân bị đau nhức xương khớp tại chương trình chữa bệnh từ thiện.

Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của sản phẩm Mạnh Cốt Linh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với DS. Tô Đông Tiến - Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh Dược Thiên Thành - người đã trực tiếp nghiên cứu, sản xuất và tổ chức hàng loạt các chương trình chữa bệnh đau nhức xương khớp miễn phí, nhằm qua đó giúp người cao tuổi nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe xương khớp nói riêng.

Khi được hỏi về tên gọi “Mạnh Cốt Linh”, DS. Tô Đông Tiến cho biết: “Tôi từng có thời gian bị thoái hóa nên chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy để chữa khỏi bệnh cho mình, tôi quyết định nghiên cứu tìm ra phương thức điều trị sao cho thật tiện lợi và nhanh chóng đạt được hiệu quả. Sau một thời gian điều chế công phu và bản thân trực tiếp thử nghiệm thành công nên tôi đã đặt tên cho sản phẩm là “Mạnh Cốt Linh”. Sản phẩm gồm có 2 dạng là viên uống và dầu xoa (dán), nếu kết hợp được cả hai trong quá trình điều trị thì chỉ từ 3 - 5 ngày các cơn đau sẽ tan biến.

Sản phẩm và thuốc uống cùng tên Mạnh Cốt Linh hiện đang được bán tại các hiệu thuốc ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Riêng về dầu Mạnh Cốt Linh thì theo DS. Tô Đông Tiến cần phải biết cách sử dụng đúng mới phát huy tối đa công dụng của sản phẩm. Bởi đây là loại tinh dầu được chưng cất qua nhiều lần, là “cốt” của các loại “cốt” trước đó nên rất mạnh. Vì vậy, thay vì xoa thì người bệnh chỉ nên nhỏ một giọt dầu vào miếng bông nhỏ và dán lên vùng xương bị đau thì sẽ giúp lưu thông nhanh các mạch máu bị tắc nghẽn. Đây cũng chính là bí quyết mà tôi muốn chia sẻ với người dân thông qua các chương trình chữa bệnh từ thiện của mình. Tuy nhiên, dù có thuốc tốt thì người dân vẫn cần phải bồi dưỡng, cung cấp đầy đủ lượng calo mỗi ngày; đồng thời có chế độ nghỉ ngơi, tập luyện khoa học để tình trạng đau nhức xương khớp không tái phát đi, tái phát lại nhiều lần. Đó mới chính là mấu chốt để chữa khỏi hẳn hoàn toàn căn bệnh mang tên tuổi tác này.

Mai Hoan