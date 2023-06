Những bí quyết giúp bạn xây dựng phong cách công sở thanh lịch

Xã hội hiện đại, con người đã không còn quá đặt nặng vấn đề về ngoại hình trong việc đánh giá và nhìn nhận một cá nhân. Mặt khác, không phải vì vậy mà chúng ta buông thả bản thân ăn mặc xuề xòa, thiếu chỉn chu được. Vẻ bề ngoài không nói lên điều gì về một người, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt người đối diện.

Đối với giới văn phòng, trang phục công sở đang dần được “cách mạng hóa” khi trở nên thoải mái và bớt gò bó hơn. Tại nhiều công ty, nhân viên mặc áo thun, quần jeans , đi giày thể thao,… đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Tuy nhiên, những bộ trang phục công sở chỉnh tề không bao giờ “chết yểu," bởi chúng đại diện cho sự chuyên nghiệp và phong thái tự tin của những quý cô thành đạt.

Một nghiên cứu do Đại học Yale thực hiện vào năm 2014 đã phát hiện ra rằng trong một kịch bản mua bán giả, những người tham gia nghiên cứu mặc suit và đeo cà vạt thu được lợi nhuận cao gấp ba lần so với những người mặc quần thể thao và đi sandals. Hơn nữa, những người mặc áo nỉ thể hiện mức độ tự tin thấp hơn so với những người mặc âu phục.

Dù chỉ là kịch bản giả định, nhưng nghiên cứu của Yale đã phản ánh phần nào về cách chúng ta được đánh giá ở nơi làm việc và xã hội nói chung, cũng như cách chúng ta nhìn nhận bản thân, thông qua trang phục.

Vậy thì, mặc như thế nào để có cơ hội thành công cao hơn, đặc biệt là với các chị em công sở? Trên thực tế, để toát lên vẻ chuyên nghiệp, bạn không nhất thiết phải gò mình vào những kiểu dáng quá cứng nhắc, nhàm chán.

Một vài gợi ý nhỏ dưới đây sẽ giúp công cuộc “mặc đẹp để thành công” của bạn đơn giản hơn, mà vẫn vô cùng phong cách và thời thượng.

Trang phục thoải mái mà vẫn sang

Khi nói đến việc mặc trang phục công sở, mọi người có xu hướng nghĩ đến những thiết kế may đo vừa vặn, nói “không” với kiểu dáng ngoại cỡ. Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Những bộ quần áo rộng rãi cũng vô cùng phù hợp với môi trường văn phòng làm việc.

Một chiếc quần dài thoải mái kết hợp với một chiếc áo sơmi ngoại cỡ là một trong những combo công sở dễ mặc nhất, sang trọng và linh hoạt để mặc quanh năm.

Những món đồ cơ bản không bao giờ lỗi thời

Với tinh thần “Less is more," bạn không cần đến cả một gian phòng quần áo chỉ để ăn mặc chuyên nghiệp và thời thượng hơn.

Dựa vào nền tảng vững chắc gồm những món đồ mang kiểu dáng cơ bản với chất lượng tốt - ví dụ như áo blazer, quần dài và áo sơmi, là một cách hoàn hảo để xây dựng phong cách công sở thanh lịch.

Một chiếc áo blazer màu đen và quần đen được đặt may riêng là những món đồ “phải có” trong tủ quần áo đi làm. Chúng không chỉ sang trọng mà còn phù hợp với bất kể kiểu thời tiết nào.

Tiết chế màu sắc khi phối đồ

Quá nhiều màu sắc sẽ khiến bộ trang phục của bạn trở nên rườm rà thay vì hướng đến tính chuyên nghiệp của nơi công sở. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn về cách phối màu cho trang phục đi làm thì chỉ cần tuân theo quy tắc bảng ba màu: chọn một màu nổi bật hoặc đậm sắc để làm chủ đạo, sau đó chọn thêm hai màu khác mang sắc nhẹ hơn.

Bằng cách này, bạn có thể mix-&-match các món đồ của mình một cách dễ dàng hơn: một chiếc áo blazer đơn giản màu trung tính có thể mặc với quần, chân váy, hay đầm có màu sắc nổi bật. Nếu bạn thường xuyên mặc đi mặc lại một kiểu phối đồ thì hãy “làm mới” nó bằng cách bổ sung những màu sắc bắt mắt hơn.

Biến hóa với những trang phục có sẵn

Mọi người thường mua sắm thả ga quần áo công sở, trong khi trên thực tế, sẽ hợp lý hơn nếu mua những món đồ có khả năng ứng dụng tốt ngay cả khi bạn ở ngoài văn phòng.

Nếu bạn mua từng món một cách có chủ ý, bạn có thể biến tấu cách phối hợp các món đồ với nhau. Mặc dù không phải mọi món đồ bạn mặc vào dịp cuối tuần đều có thể diện đến phòng họp, nhưng hãy cố gắng tìm kiếm những kiểu dáng mà bạn có thể mặc theo nhiều cách.

Ví dụ như một chiếc đầm sơmi dáng dài lịch sự mà vẫn có thể mặc đi dạo phố như đầm maxi, chân váy bút chì kết hợp với sơmi nhã nhặn khi đi làm nhưng cũng vừa đủ quyến rũ khi diện cùng áo lệch vai cho buổi tiệc tối.

Thời trang đại diện cá tính

Ngoài những bí quyết nói trên, thì bạn cần nhớ, mặc quần áo để thành công, đơn giản là bạn có một diện mạo thật chỉn chu và cảm thấy thoải mái, tự tin với những gì mình mặc. Bỏ ra một chút thời gian để đảm bảo quần áo được thiết kế phù hợp với bạn là một trong những cách dễ dàng nhất nâng tầm vẻ ngoài.

Cùng với đó, diện những món đồ phù hợp với phong cách cá nhân sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, từ đó toát lên thần thái vô cùng thu hút trước người đối diện./.

(Đẹp/Vietnam+)