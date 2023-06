Vĩnh Lộc: Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 22-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc Lữ Minh Thư, phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong nửa đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đạt được kết quả khá toàn diện.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI.

Trong đó, nổi bật là công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, kiểm soát hiệu quả và thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của cả giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,52% (Vĩnh Lộc nằm trong tốp 10/27 huyện, thị xã, thành phố có mức tăng trưởng cao trong toàn tỉnh); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường ngày càng vững mạnh. Tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền tiếp tục được khơi dậy, củng cố và tăng cường...

Đồng chí Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương- Sáng tạo - Phát triển” trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá của cả nhiệm kỳ, phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Lộc trở thành huyện khá của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích quan trọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị huyện cần đề ra những giải pháp cụ thể đối với những việc chưa làm được.

Đồng chí Trần Văn Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Lộc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu nhằm tìm mọi biện pháp, giải pháp để thực hiện đạt bằng được các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện để thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh hơn, mạnh hơn và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiệu tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với thực tiễn của huyện. Thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa các mặt hoạt động và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định trật tự an toàn ở từng thôn, khu dân cư; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương trong huyện cần bắt tay ngay vào việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng và ban hành kế hoạch hành động cụ thể; phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng địa bàn; xác định rõ lộ trình, bước đi phù hợp, chương trình trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng năm để tập trung chỉ đạo hoàn thành đạt kết quả cao nhất.

