Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Ngày 31-12-2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I của Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14.

Sân bay Thọ Xuân.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay áp dụng từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 31-12-2022 là 1.500 đồng/lít, giảm 50% so với mức quy định trước đó.

Từ ngày 1-1-2023 trở đi, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay áp dụng trở lại là 3.000 đồng/lít.

Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022 và bãi bỏ Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giải thích thêm cho chính sách trên, Bộ Tài chính nêu rõ, do thực hiện chính sách giãn cách xã hội nên ngành hàng không phải hạn chế hoạt động, thậm chí có thời điểm ngành hàng không gần như đóng băng. Qua đánh giá cho thấy, chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1-8-2020 đến hết ngày 31-12-2021 chưa thể phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 31-12-2022 là 1.500 đồng/lít, giảm 50% so với mức quy định tại Nghị quyết số 579 của Ủy ban TVQH khóa XIV.

Việc giảm 50% mức thuế BVMT trong năm 2022 là giải pháp phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước; trong đó, có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp tục giảm thuế BVMT là một giải pháp cần thiết để góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, giúp các doanh nghiệp hàng không tồn tại, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch, từ đó gián tiếp thúc đẩy một số ngành nghề khác như thương mại, du lịch, dịch vụ... góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

XH