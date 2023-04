UBND tỉnh họp báo thường kỳ quý I-2023

Chiều 14-4, UBND tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ quý I-2023 để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023; thông tin về việc tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi họp báo

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cùng đại diện các cơ quan báo chí dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, các đại biểu cùng đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã được nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023 với nhiều kết quả nổi bật như: Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tích cực. Trong quý I, có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 25 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,55%, có 17/26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch được thực hiện hiệu quả. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là tỉnh thứ 4 được phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch…

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định…

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã được nghe, nắm bắt định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý II-2023.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã thông tin đến các cơ quan báo chí về công tác tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023.

Đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân thông tin về việc tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023.

Theo kế hoạch, Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023 được tổ chức từ ngày 24 đến 28-4-2023 (tức từ ngày 5 đến 9-3 năm Quý Mão). Trong đó, Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023 diễn ra lúc 19h30 phút, ngày 24-4-2023; Lễ khai mạc Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2023, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra lúc 8h00 phút, ngày 27-4-2023 (tức ngày 8-3 năm Quý Mão) tại khuôn viên Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập (Thọ Xuân).

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại hội nghị và qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần giải quyết, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn; việc sử dụng Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa); thực hiện quy định phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động của doanh nghiệp; xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội; việc tuyển sinh vào Trường THCS Dân tộc Nội trú; tình trạng xâm hại di tích lịch sử, văn hóa…

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan báo chí, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề cơ quan báo chí, dư luận quan tâm.

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa phát biểu làm rõ vấn đề cơ quan báo chí quan tâm.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí trong thời gian qua. Đồng thời, nêu bật một số nội dung lớn, quan trọng của tỉnh nhằm định hướng công tác tuyên truyền để các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng với tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ quý II và những tháng cuối năm 2023.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cảm ơn các phóng viên đã có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn về những vấn đề dư luận quan tâm, để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi họp báo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm một số nội dung mà các cơ quan báo chí quan tâm; đồng thời đề nghị các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh rà soát lại và có thông tin cụ thể đối với một số ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh; tiếp tục đồng hành với tỉnh trong quá trình phát triển.

