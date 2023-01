Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Như Xuân

Sáng 9-1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra tình hình đời sống và sản xuất của Nhân dân tại huyện Như Xuân. Cùng tham gia có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Như Xuân.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Như Xuân; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tứ (thôn Tân Lập, xã Tân Bình), trao thiếp mừng thọ và quà cho cụ Phạm Thị Bưởi (100 tuổi, ở thôn Văn Hòa, xã Cát Vân).

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tứ, thôn Tân Lập, xã Tân Bình.

Lãnh đạo huyện Như Xuân tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tứ.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao thiếp mừng thọ cho cụ Phạm Thị Bưởi ở thôn Văn Hòa, xã Cát Vân.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và kính chúc các mẹ trường thọ. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác thăm Công ty May xuất khẩu Trung Anh ở khu phố Lúng, thị trấn Yên Cát.

Đến thăm Công ty May xuất khẩu Trung Anh ở khu phố Lúng, thị trấn Yên Cát, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là các hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, công nhân cũng cần “chia khó” với doanh nghiệp trong thời điểm ngành may mặc đang gặp khó khăn chung.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho Công ty May xuất khẩu Trung Anh ở khu phố Lúng, thị trấn Yên Cát.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện cần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023; tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 1-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Như Xuân.

Theo đó, cần phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường xuống cơ sở, bám nắm địa bàn để có sự chỉ đạo kịp thời. Tăng cường kiểm soát hàng hóa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui xuân, đón Tết, tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân.

Thực hiện nghiêm chế độ trực đối với lực lượng công an, quân đội, đảm bảo các phương án về an ninh - trật tự, kiểm soát tốt vấn đề đốt pháo nổ, an toàn giao thông.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tích cực ra quân lao động, sản xuất từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phan Nga