Triệu Sơn: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2023 xếp thứ 8 toàn tỉnh

4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Triệu Sơn trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 29-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, nửa đầu nhiệm kỳ, với phương châm “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đổi mới phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng các kế hoạch, hành động cụ thể. Công tác tổ chức, cán bộ có sự chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết tâm làm chuyển biến ngay từ những tháng đầu, năm đầu nhiệm kỳ. 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá được thực hiện có hiệu quả, kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, có 11/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Ngoài ra, có 4 chỉ tiêu đạt 90%, 4 chỉ tiêu đạt 80% và 9 chỉ tiêu đạt trên 70%. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu giá trị sản xuất dịch chuyển đúng hướng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2023 ước đạt 8,7% (xếp thứ 8 toàn tỉnh); các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng từ 52,7% lên 59%; giảm dần tỉ trọng ngành nông nghiệp từ 21,7% xuống còn 18,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 61,1 triệu đồng, gấp 1,42 lần năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong 3 năm đạt 3.930 tỷ đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm ước đạt 31,7%.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Giai đoạn 2021-2023, toàn huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100% số xã); 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 53,1%, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 6,25%); 13 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 5,7%. Dự kiến hết năm 2023, toàn huyện có 30 sản phẩm OCOP 3 sao (mục tiêu đến năm 2025 có 50 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên).

Môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được đặc biệt quan tâm. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả thông qua thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tính đến hết ngày 30-6, có 10.397 hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường với chiều dài đã hiến đất đạt 301 km, diện tích hiến đất đạt 30.9 ha.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày được nâng lên. Chính trị xã hội giữ ổn định, quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

Phát huy kết quả nổi bật đạt được, nửa nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Triệu Sơn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. Trong đó, xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đoàn kết thống nhất.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên phát triển các ngành, nghề mà huyện có tiềm năng, lợi thế, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo sức hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình đề ra. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua của Đảng bộ huyện Triệu Sơn. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện cần kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến toàn diện, khắc phục khó khăn và những tồn tại hạn chế, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong đó, cần tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động nguồn lực lớn toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi 28 chỉ tiêu, trong đó chú trong vào các chỉ tiêu như, tốc độ tăng giá trị sản xuất; tổng sản lượng lương thực; tỷ lệ đô thị hóa; thu nhập bình quân đầu người.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng NTM nâng cao. Đẩy mạnh tích tụ đất đai để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với thị trường đầu ra của sản phẩm, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, xây dựng sản phẩm nông nghiệp thương hiệu, có giá trị để nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.

Nghiên cứu có cơ chế khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của huyện. Đặc biệt, nỗ lực thu hút được các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm đầu tư vào khu vực núi Nưa - Am Tiên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị - tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đồng thời quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Thùy Linh