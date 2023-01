TP Thanh Hoá tổng kết công tác phố, thôn và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Sáng 6-1, TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

TP Thanh Hóa có 311 phố, thôn thuộc 34 phường, xã. Năm 2022, các phố, thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Đảng ủy phường, xã về phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm sự bình yên ở địa bàn dân cư.

Lãnh đạo Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phố, thôn đã vận động Nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng “Đô thị văn minh - công dân thân thiện”, trọng tâm là Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Vận động Nhân dân hiến đất, ủng hộ kinh phí, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông, lắp điện chiếu sáng, lắp camera an ninh, sửa nhà văn hóa, sân thể thao; thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sự gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phường Nam Ngạn.

Năm 2022, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định công nhận 32 phố, thôn đạt danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu”, vượt chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số phố, thôn kiểu mẫu trên địa bàn thành phố lên 172/311 phố, thôn.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được cấp ủy chi bộ phố, thôn quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Trong năm, các phố, thôn đã cử 121 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng và kết nạp được 67 đảng viên (tăng 24 đảng viên so với năm 2021).

Năm 2023, các phố, thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giữ vững ANTT; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của trưởng phố, thôn, trưởng ban công tác mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể…

Lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với mục tiêu bảo đảm tốt an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là việc đình công, biểu tình, khiếu kiện đông người và các hoạt động phá hoại, gây rối ANTT.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đoàn khách quốc tế và Trung ương đến địa bàn. Ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng, trộm cắp tài sản gây dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân. Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, bảo đảm tốt trật tự đô thị, trật tự công cộng; không để xảy ra đốt pháo trái phép và cháy, nổ nghiêm trọng.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị các phố, thôn, ban công tác mặt trận cần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng thời tiếp tục nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, các phong trào thi đua, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các phường, xã, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Từ nay đến Tết Nguyên đán trên địa bàn TP Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, vui tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là thời điểm ANTT, an toàn giao thông, một số tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, Công an thành phố và các phường, xã cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh. Phường, xã nào để xảy ra nổ pháo trái phép hoặc các vụ việc nghiêm trọng, nổi cộm thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa trao giấy khen cho các tập thể.

Tại hội nghị, 34 tập thể tổ dân phố, thôn đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đại diện 6 cụm thi đua đã ký cam kết về công tác bảo đảm phòng, chống pháo nổ dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa phát động thi đua năm 2023.

