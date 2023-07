TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực

Sáng 29-7, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 9. Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt khó của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã thực hiện có tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị: Các đại biểu HĐND thành phố cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất.

Chủ tọa kỳ họp.

Dưới sự chủ trì của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thành phố trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển tương đối tích cực, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ có triển vọng hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Các ngành công nghiệp, tiểu-thủ công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.379,6 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 36.500 tỷ đồng. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, các giải thể dục - thể thao duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, những nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, thực hiện chức năng giám sát, HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố.

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023 và một số báo cáo quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Trong chương trình làm việc, HĐND thành phố sẽ xem xét 2 tờ trình của Thường trực HĐND thành phố, 19 tờ trình của UBND thành phố và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, làm cơ sở để HĐND thành phố quyết nghị thông qua 21 Nghị quyết của kỳ họp.

HĐND thành phố sẽ nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp.

Trong kỳ họp thường kỳ giữa năm, HĐND thành phố sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND thành phố về công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố từ năm 2021 đến nay.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện quy trình cho thôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với đại biểu Lê Ngọc Anh do chuyển công tác; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thường kỳ giữa năm của HĐND TP Thanh Hóa diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30-7-2023.

Tố Phương