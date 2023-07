TP Sầm Sơn tiếp tục nỗ lực, tập trung cao hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; có 28/31 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Sáng 13-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Song được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, TP Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đã đề ra và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai toàn tỉnh, giá trị sản xuất gấp 1,6 lần năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ ba toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh cả về quy mô và chất lượng; công nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư vào thành phố; sản xuất nông, lâm thủy sản tăng khá, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của thành phố tăng từ vị trí thứ 9 năm 2021 lên vị trí thứ 3 năm 2022; thu ngân sách đạt cao so với dự toán tỉnh giao, công tác quản lý quy hoạch, đô thị có nhiều chuyển biến; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ; công tác phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác văn hóa - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được đảm bảo; hoạt động đối ngoại có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ, đoàn thể các cấp được cải thiện rõ rệt.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 và đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân TP Sầm Sơn đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu lên 5 kết quả nổi bật mà Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân TP Sầm Sơn đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Theo đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng, là tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Ngay sau Đại hội Đảng bộ, TP Sầm Sơn đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách để cụ thể hóa và đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn các xã, phường, các đơn vị và các công việc trọng tâm, trọng điểm. Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26-11-2021 về xây dựng, phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, khơi dậy được tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TP Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia; xây dựng văn minh du lịch trong kinh doanh và dịch vụ đón khách về với Sầm Sơn.

Công tác cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc theo khả năng, thế mạnh của mỗi người; thực hiện đúng quy trình, tạo sự phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ.

Đồng thời, đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra các cấp vào cuộc kịp thời khi có sự việc xảy ra với tinh thần công tâm, khách quan, lắng nghe nhiều chiều, kết luận chính xác, xử lý thấu tình đạt lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trước công việc được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cái lớn nhất trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ này chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất từ trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và trong từng đảng bộ lan tỏa đến các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong thành phố.

Kinh tế của thành phố tăng trưởng khá, du lịch ngày càng khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố trong 3 năm ước khoảng 12,9%, cao thứ 2 toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,86 triệu đồng/người/năm, đứng thứ 3 toàn tỉnh. Số lượng khách du lịch đến với Sầm Sơn tăng qua các năm, trong 3 năm ước đạt 15,8 triệu lượt khách, bằng 77% và doanh thu du lịch cao gấp 1,6 lần giai đoạn 2016-2020.

Du lịch Sầm Sơn ngày càng khẳng định thương hiệu khi có nhiều cơ sở hạ tầng du lịch đẳng cấp và đi vào khai thác; nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách; đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp; ứng xử ngày càng văn minh hài lòng du khách; các hành vi thiếu văn hóa làm du khách không hài lòng ngày càng giảm, hoặc có xuất hiện được chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đảng bộ đã thành công trong việc huy động cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Trong 3 năm qua, thành phố đã giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án lớn, như: Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội; dự án khu đô thị quảng trường biển; khu vui chơi giải trí Nam sông Mã; khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái sông Đơ… Hằng năm, công tác giải phóng mặt bằng của Sầm Sơn luôn đạt kết quả cao và trong nhóm dẫn đầu cả tỉnh. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao; an sinh xã hội được chăm lo. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi động, phong phú gắn với thúc đẩy du lịch và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Chất lượng giáo dục được nâng lên, ngày càng có nhiều học sinh đỗ đại học, cao đẳng và khẳng định vị thế ngành giáo dục Sầm Sơn trong chiến lược giáo dục của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá lại tất cả các chỉ tiêu đại hội đề ra, trên cơ sở đó yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng các giải pháp tập trung cao cho chỉ tiêu, mục tiêu có thể khó hoàn thành hoặc hoàn thành không cao, những chỉ tiêu đã hoàn thành phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành ở mức cao hơn. Tập trung cao nhất để triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 298 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù phát triển Sầm Sơn đi vào cuộc sống. Đây là cơ hội để hiện thực hóa phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại, là cơ hội để góp phần hoàn thành các mục tiêu đại hội thành phố đã đề ra.

Cùng với đó, TP Sầm Sơn cần tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên cơ sở kinh nghiệm đã có trong những năm qua, trong đó tiếp tục huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo điều kiện về tái định cư, cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất theo quy định, giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu kiện, thắc mắc của người dân, xử lý nghiêm trường hợp cố tình chống đối trong công tác GPMB.

Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, có giải pháp quản lý đô thị phù hợp với điều kiện thực tế khi du khách về nghỉ dưỡng ngày càng đông. Để làm tốt điều này, thị xã cần tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của thành phố cho phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời đại mới, gắn với liên kết vùng, liên kết không gian phát triển với TP Thanh Hóa và các khu du lịch biển trong tỉnh. Tính phương án quy hoạch và chỉnh trang đô thị ở những khu vực dân cư đông, hạ tầng kém, đời sống của người dân gặp khó khăn. Có phương án quản lý trật tự đô thị trên những tuyến đường phố chính vào các ngày cuối tuần và nghiên cứu hình thành tuyến phố đi bộ, cấm các phương tiện xe cơ giới đi vào đường Hồ Xuân Hương vào buổi tối. Tiếp tục xây dựng văn minh đô thị, văn minh du lịch trong ứng xử, trong kinh doanh, xây dựng đô thị, bãi tắm đẹp thân thiện môi trường. Tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, đồng thời làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân từ cơ sở, nhất thiết không để thành điểm nóng, không để bị động bất ngờ.

Trên lĩnh vực xây dựng đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị TP Sầm Sơn xem công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Trong đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để nhận thức đầy đủ và có đóng góp cho sự phát triển của thành phố và của tỉnh. Cảnh giác đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái chia rẽ của các thế lực thù địch, của những người đi ngược lại với sự phát triển của thành phố. Quan tâm rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Kiên quyết không bố trí, sắp xếp cán bộ không có năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp tham gia cấp ủy khóa mới và phân công vào các chức vụ chủ chốt. Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ làm việc cầm chừng, năng lực hạn chế, né tránh công việc, chọn việc dễ, đùn đẩy việc khó, không gần dân, không sát dân. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm phát triển đảng viên, gắn công tác phê và tự phê bình với xây dựng chỉnh đốn đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với đảng viên. Tập trung kiểm tra vào những vấn đề nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người dân, vận động người dân chấp hành chủ trương của thành phố và chấp hành các quy định của pháp luật.

Lê Hợi