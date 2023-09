Tình hình mưa lũ ngày 28-9: Nhiều điểm taluy âm sạt lở; Lang Chánh nhiều học sinh không thể đến trường; Bá Thước tập trung tìm kiếm người mất tích

Sáng 28-9, mưa lũ vẫn tiếp diễn trên địa bàn một số huyện trong tỉnh gây ngập úng cục bộ một số đoạn đường giao thông; một số tuyến taluy âm bị sạt lở.

* Chiều 28-9, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Lê Quang Huy cho biết: Các lực lượng của huyện đang tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích là cháu Lê Nhật M, 14 tuổi ở thôn Đòn, xã Lương Nội. Đến 14 giờ 30 cùng ngày công tác tìm kiếm vẫn đang được huyện triển khai.

Một nhà dân ở xã Điền Quang bị hư hại, đất đá tràn vào nhà gây nguy hiểm.

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước, từ ngày 26 đến 7h ngày 28-9, trên địa bàn huyện có mưa to, có nơi mưa rất to; mưa lũ về nhanh, lượng nước đổ về lớn đã làm sạt trượt đất đá vào nhà dân; thiệt hại tài sản trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Trong đó, 19 nhà ở, công trình phụ trên địa bàn bị ảnh hưởng, gồm: xã Thiết Kế 1 nhà, xã Văn Nho 2 nhà, xã Điền Trung 6 nhà, xã Điền Thượng 1 nhà; xã Điền Quang 2 nhà, xã Cổ Lũng 5 nhà.

Vết sạt sát vào nhà dân ở xã Lương Nội.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có khoảng 201 ha cây trồng nông nghiệp thiệt hại hoặc ảnh hưởng, trong đó khoảng 45 ha mía, gần 16 ha lúa, 8 ha sắn, 0,4 ha dược liệu, gần 10 ha ao nuôi cá.

Về công trình giao thông, đến nay đã xuất hiện 11 điểm sạt lở (xã Thiết Ống 2 điểm, xã Điền Thượng 2 điểm, xã Điền Quang 3 điểm, xã Điền Trung 2 điểm, xã Lũng Niêm 1 điểm, xã Lương Trung 1 điểm), với khối lượng đất đá khoảng 300 m3; một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng mặt đường; 10 tràn giao thông bị ngập.

Xã Điền Hạ cắm biển cảnh báo nguy hiểm khi đi qua tràn.

6 điểm trường trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng, gồm: Trường Tiểu học Lương Nội, Trường Mầm non Lương Nội, Trường Mầm non Văn Nho, Trường Tiểu học Thành Lâm, Trường Mầm non Thiết Kế, Trường Mầm non Điền Trung. Một số trường phải cho học sinh nghỉ tạm thời để bảo đảm an toàn.

Nhà Văn hoá thôn Eo Kén, xã Thành Sơn bị đất sạt trượt vào gầm nhà. Khoảng 100 m bờ sông Mã thuộc xã Lương Ngoại bị sạt lở.

Để chủ động khắc phục, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện đã chỉ đạo đến UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan khẩn trương, trách nhiệm hơn. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTD huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện về các xã, thị trấn kịp thời lãnh đạo thực hiện các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản Nhân dân.

* Trước tình hình mưa lớn kéo dài và diễn ra trên diện rộng, tại khu vực đồi Na Lo, thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh tình hình sạt lở, sụt lún tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Vết nứt tại đồi Na Lo, thôn Tân Lập

Cụ thể những vết nứt đang mở rộng, xuất hiện nhiều vị trí sụt lún mới... Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống dưới chân đồi Na Lo, ngày 26-9 UBND xã Tân Phúc đã tổ chức di dời cho 4 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở đến nơi ở mới, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực 24/24h.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc Hà Văn Bằng cho biết: Từ sáng 26 đến ngày 28-9-2023 trên đại bàn xã Tân Phúc đã có mưa to và rất to, lượng mưa lớn khiến mực nước ở sông Âm và các con suối trên địa bàn xã dâng cao, gây ngập lụt; một số nơi đã bị sạt, lở đất. Cụ thể, trên tuyến đường tỉnh 530B đoạn qua địa bàn xã có 2 điểm sạt lở, khối lượng đất, đá sạt xuống đường ước tính khoảng 50 m3, làm đổ 2 cột của Vinaphone.

Nước dâng cao tại tràn thôn Tân Thành gây chia cắt.

Trên tuyến đường xã Tân Phúc (Lang Chánh) đi xã Văn Nho (Bá Thước) tại khu vực thôn Trạc Rạnh có 3 điểm sạt taluy dương, khối lượng đất, đá đổ xuống đường khoảng 150 m3. Mưa lớn cũng khiến 7 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở taluy dương sau nhà, ước tính khối lượng đất sạt lở khoảng 378 m3. Hiện tại, xã có 3 thôn học sinh không thể đến trường do nước suối dâng cao, chảy xiết gồm, thôn Tân Thủy, Tân Lập và Tân Bình.

* Từ ngày 26-9 đến 17 giờ ngày 28-9, khu vực huyện Mường Lát có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ ngày 26-9 đến 11 giờ ngày 28-9 là 82,1mm.

Đá sạt rơi vào nhà dân ở bản Ngố, xã Mường Chanh. Ảnh: Tuấn Bình

Đợt mưa lớn đã khiến1 nhà dân ở bản Đông Ban, xã Pù Nhi bị tốc mái. Các bản Na Tao (Pù Nhi) và bản Cúm (Quang Chiểu) đều có 1 nhà bị sạt tường. Hàng chục m3 đất tràn vào nhiều hộ dân ở xã Mường Chanh và Quang Chiểu.

Mực nước suối Sim qua địa bàn huyện dâng cao. Ảnh: Tuấn Bình

Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có 7,5 ha lúa nước và 17,2 ha sắn bị đổ ngã. Một số mặt đập tràn ở bản Cúm xã Quang Chiểu bị bong tróc.

Đoàn công tác UBND huyện Lường Lát đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả đợt mưa lớn. Ảnh: Tuấn Bình

Tuyến đường Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh sạt lở với khối lượng đất, đá khoảng 40 m3 tại bản Cá Nọi.

Cán bộ vận động đồng bào Mông ở bản Ún xã Mường Lý sẵn sàng di dời để tránh sạt lở, lũ ống lũ quét khi có khuyến cáo. Ảnh: Tuấn Bình

Trong các ngày 27 và 28-9, lãnh đạo UBND huyện Mường Lát đã tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc công tác khắc phục thiệt hại. Hiện các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, lên phương án để sẵn sàng tổ chức sơ tán người, tài sản của Nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét...

* Theo số liệu tổng hợp đến 9h30’ ngày 28-9, diện tích bị ngập úng trên địa bàn huyện Thọ Xuân là 500 ha; trong đó, diện tích lúa bị ngập là 62,45 ha, ngô 168 ha, ớt 15ha, mía 72,35ha, cây ăn quả 14,2ha, rau màu 101,3ha và 66,7ha ao, hồ. Ngoài ra, toàn huyện có 6 hộ dân thuộc xã Thuận Minh phải di dời.

Đến 9h30’ ngày 28-9, diện tích bị ngập úng trên địa bàn huyện Thọ Xuân là 500 ha.

Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, chỉ đạo các công ty khai thác công trình thuỷ lợi phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các HTX dịch vụ nông nghiệp điều hành tiêu nước kịp thời để hạn chế tối đa việc ngập úng.

Các công ty khai thác công trình thuỷ lợi phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các HTX dịch vụ nông nghiệp điều hành tiêu nước kịp thời.

Đồng thời, ngành chức năng và các địa phương trong huyện tăng cường kiểm tra, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Đối với diện tích cây vụ đông đã trồng, chỉ đạo khơi thông, tạo dòng tiêu nội ruộng, nội đồng, vun gốc chống ngập úng, đổ ngã; sau mưa lớn khẩn trương thực hiện các biện pháp kỹ thuật để cây trồng phục hồi và sinh trưởng.

* Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải cho biết trên các Quốc lộ 217, 16, 47C đã xảy ra sạt lở taluy âm làm hư hỏng kết cấu tuyến đường.

Sạt lở taluy âm Quốc lộ 47C đoạn qua xã Tân Thọ (Nông Cống).

Theo đó, tại Quốc lộ 47C đoạn qua xã Tân Thọ (Nông Cống) bị sói lở bờ sông gây sạt lở taluy âm kéo dài 75 m, lấn sâu vào nền đường.

Sạt lở taluy âm Quốc lộ 16.

Tại Km 86+200 Quốc lộ 16 đoạn qua huyện Quan Hóa bị sạt lở taluy âm, gây đổ hệ thống lan can đường. Tại Km 176+400 đoạn qua huyện Quan Sơn xảy ra sạt lở taly âm vào nền đường làm đổ hệ thống lan can đường.

Sạt lở taluy âm trên Quốc lộ 217.

Sở Giao thông - Vận tải đã huy động các đơn vị quản lý đường bộ lập rào cảnh báo các vị trí taluy âm bị sạt lở đảm bảo các tuyến đường được lưu thông thông suốt. Trồng cọc tiêu để cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí sạt lở ta luy âm, rào chắn cảnh báo khu vực có công trình bị hư hỏng. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, nhân lực tiếp tục tuần đường, kiểm tra, cử người trực gác, đặt rào chắn, biển báo để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ.

* Tại Thạch Thành mưa lớn khiến mực nước sông Bưởi dâng cao, cận mức báo động 2 vào lúc 8h và đang lên nhanh. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT,TKCN&PTDS) huyện đã lên phương án di dân ở một số khu vực ngoài đê bao.

Lũ trên sông Bưởi dâng nhanh do mưa lớn kéo dài.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thạch Thành, tính đến 18h ngày 27-9 mưa lớn đã gây sạt lở đê bao xã Thạch Định (thuộc thôn Định Hưng và thôn Thành Tiến) với tổng chiều dài trên 50 m.

Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập úng một số tuyến đường giao thông và một số vị trí tràn qua đường trên địa bàn huyện, gây ảnh hưởng đến đi lại của Nhân dân. Cụ thể là ngập cục bộ mộ số đoạn trên đường tỉnh 516B từ xã Thành Long đi xã Thành Tiến, đường tỉnh 522, đường tỉnh 217B... UBND huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn phân công lực lượng túc trực để hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Thạch Định.

Cũng tính đến 18 giờ ngày 27-9, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ 156,5 ha lúa mùa; 91,50 ha mía mới trồng trên địa bàn huyện. Huyện đã chỉ đạo vận hành Trạm bơm Đồng Xác với 3 tổ máy hoạt động để tiêu úng cho cây trồng...

Do nước sông Bưởi dâng cao, tối 27-9 Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện Thạch Thành đã ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trưởng các phòng, ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn, thành viên Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.

Theo đó, các xã, thị trấn có đê triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Rà soát, kiểm tra và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, vận hành đóng các cống dưới đê để ngăn không cho nước sông tràn vào trong đê.

Riêng đối với xã Thạch Định, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện yêu cầu phân công lực lượng xung kích trực tại các vị trí sạt lở thuộc khu dân cư thôn Định Hưng, thôn Thạch An để phát hiện kịp thời tình huống nguy hiểm, sẵn sàng tổ chức di dời các hộ dân trong khu vực đến nơi an toàn.

Các xã còn lại thông báo cho Nhân dân sống ở vùng ngoại đê, vùng ven sông, suối có nguy cơ bị ngập biết để chủ động sơ tán khi mực nước lên cao.

Cảnh sát giao thông huyện Thạch Thành giúp đỡ người dân di chuyển qua các đoạn đường bị ngập úng.

Ban PCTT,TKCN&PTDS huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Nhóm PV và CTV