Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phương án, quy chế thi để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công

Sáng 10-6, Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi thuộc TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT kiểm tra tại điểm thi Trường Đại học Hồng Đức (TP Thanh Hóa).

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã đến kiểm tra tại điểm thi Trường Đại học Hồng Đức (TP Thanh Hóa); Trường THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương); Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, Trường THPT Sầm Sơn (TP Sầm Sơn).

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT.

Theo báo cáo của các Hội đồng thi, do làm tốt khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đội ngũ làm công tác coi thi nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế.

Giám thị thực hiện nghiêm túc công tác coi thi.

Đồng thời các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, điện nước được triển khai đồng bộ, nên trong các buổi thi ngày 9-6 và sáng ngày 10-6 diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Các thí sinh nghiêm túc làm bài thi.

Tại các điểm đến kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Hội đồng thi các trường. Các phương án đảm bảo an toàn điểm thi được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, nhất là công tác bảo vệ đề thi, bài thi, phòng bảo quản đề thi; đảm bảo công tác y tế, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, lực lượng bảo vệ phục vụ thi và các phương án tình huống bất ngờ.

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Hội đồng thi các trường.

Đây là buổi thi cuối cùng Kỳ thi tuyển sinh lớp vào 10 THPT năm học 2023 – 2024, do đó, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đề nghị các điểm thi tiếp tục duy trì nền nếp trong việc tổ chức công tác thi như ngày hôm qua. Đặc biệt là các cán bộ, giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

Các thí sinh tập trung làm bài thi.

Đồng thời đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định trong công tác bảo quản đề thi, bài thi và các phương án bảo đảm cho kỳ thi đã xây dựng. Qua đó, góp phần để Kỳ thi tuyển sinh lớp vào 10 THPT năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh thành công, tạo niềm tin với Nhân dân. Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT cũng lưu ý, ngay sau buổi thi cuối cùng các Hội đồng thi cần có báo cáo đánh giá về công tác tổ chức thi gửi về Sở GD&ĐT.

Trần Thanh