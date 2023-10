Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lực lượng Công an Nhân dân

Sáng 10-10, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ban Gám đốc và lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2023, công an các đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ được giao theo tiến độ tại Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành 25/38 nhiệm vụ, đạt 65,79% so với kế hoạch.

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương bước đầu đã thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như công tác nghiệp vụ của ngành Công an. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã tập trung tham mưu, cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là tái cấu trúc các quy trình về giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục, giấy tờ con phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hạ tầng công nghệ thông tin Bộ Công an từng bước được hoàn thiện theo đúng văn bản số 1552/BTTTT-THH, ngày 26-4-2022 của Bộ TT&TT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) và định hướng quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Công an, bước đầu đáp ứng các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong triển khai Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa, tái sử dụng kết quả thủ tục hành chính.

9 tháng năm 2023 Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06. Hoàn thành cắt giảm yêu cầu việc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với 28 dịch vụ và cắt giảm yêu cầu nộp bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu, bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với 58 dịch vụ...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được về chuyển đổi số trong lực lượng Công an Nhân dân thời gian qua; chỉ ra những mặt còn hạn chế, vướng mắc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đặc biệt là vai trò, vị trí của lực lượng Công an Nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia hiện nay. Tiếp tục tổ chức triển khai Đề án 06 theo Nghị định số 144/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo và đôn đốc 12 nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06; khắc phục những điểm nghẽn, tồn tại trong 9 tháng năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu, phát triển, khai thác tối đa vai trò của ứng dụng VneID.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tập trung thực hiện phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an để tái cấu trúc quy định nghiệp vụ, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hoàn thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) Bộ Công an; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong toàn lực lượng Công an Nhân dân và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Công an.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tổ chức các phương án, giải pháp ký số, bảo mật thông tin chuyên dùng mật mã cơ yếu đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin của ngành Công an; khắc phục triệt để các lỗ hổng gây nguy cơ mất an ninh, an toàn hệ thống. Tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai có hiệu quả Trung tâm dữ liệu Quốc gia đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội, chuyển đổi số quốc gia...

Quốc Hương