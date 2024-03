Tiếp tục phát huy trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”

Phát biểu tại Đại học Victoria, New Zealand, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục phát huy trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Đại học Victoria. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 11/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Victoria, một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất của New Zealand, cũng là nơi có nhiều sinh viên Việt Nam theo học nhất tại New Zealand.

Trong bài phát biểu trước đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên của Đại học, Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung phân tích, chia sẻ 3 nội dung chính gồm: tình hình thế giới, khu vực hiện nay; tầm nhìn và khát vọng phát triển của Việt Nam; tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand trong thời gian tới.

Về tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng cho rằng thế giới ngày nay đang đối mặt với những thách thức lớn; đồng thời đang trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với đặc trưng là tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, rủi ro và bất ổn gia tăng.

Thủ tướng cũng cho rằng, trong quan hệ quốc tế hiện nay nổi lên 6 mâu thuẫn lớn, đó là: giữa chiến tranh và hòa bình; giữa cạnh tranh và hợp tác; giữa mở cửa, hội nhập và độc lập, tự chủ; giữa đoàn kết, liên kết và phân tách, phân tuyến; giữa phát triển và tụt hậu; giữa tự chủ và phụ thuộc. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã và đang làm thay đổi thế giới, buộc mọi chủ thể đều phải thích ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Đại học Victoria. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ về tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, có thể nói dân tộc Việt Nam là dân tộc chịu nhiều đau thương, mất mát nhất do chiến tranh gây ra kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Năm nay, Việt Nam sẽ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Vì vậy, Việt Nam hơn ai hết hiểu rõ giá trị của hòa bình, rất yêu chuộng hòa bình và luôn mong muốn cùng cộng đồng quốc tế gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột.

Cùng với việc chia sẻ về những thành tựu đạt được sau gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; các mục tiêu tổng quát, các yếu tố nền tảng, 8 định hướng lớn và 5 bài học kinh nghiệm lớn trong phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục phát huy trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát đó là: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Victoria. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, Thủ tướng cho biết, Việt Nam tiếp tục bám sát thực tiễn, có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; trong đó tập trung thúc đẩy mạnh mẽ một số lĩnh vực trọng tâm như làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo chuyển biến thực chất trong các đột phá chiến lược, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Về tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand, Thủ tướng đề nghị hai nước phát huy giá trị của quan hệ chiến lược, cùng tiên phong trong các nỗ lực về bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu. Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để quan hệ hai nước hướng tới một tầm cao mới.

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - New Zealand

Cũng trong hôm nay, tiếp Giáo sư Roberto Rabel, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Thông báo những kết quả nổi bật của chuyến thăm, Thủ tướng cho biết đã cảm nhận rõ rệt tình cảm từ “trái tim tới trái tim” giữa nhân dân hai nước và tin cậy chính trị rất cao.

Để góp phần thực hiện hiệu quả, thực chất các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm, Thủ tướng mong muốn Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam tiếp tục có các hoạt động thiết thực, có nhiều đóng góp cho việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Roberto Rabel, Chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand - Việt Nam và các thành viên của Hội. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đề nghị Hội có tiếng nói với các cơ quan New Zealand để có chính sách visa thuận lợi hơn cho người Việt Nam, thúc đẩy hợp tác lao động; tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng 15.000 người Việt Nam và xem xét, công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số tại đất nước New Zealand đa sắc tộc, đa văn hóa.

Thủ tướng mong các thành viên của Hội tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam, nhất là việc đưa sinh viên, học sinh Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại New Zealand. Đánh giá cao việc bầu chọn nghị sĩ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan, Thủ tướng mong có nhiều người gốc Việt hơn nữa tham gia vị trí lãnh đạo tại các cơ quan Nhà nước của New Zealand.

Vào tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời New Zealand lên đường về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia, New Zealand với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, sâu rộng trên bình diện đa phương và song phương.

Theo VTV