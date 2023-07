(Baothanhhoa.vn) - Qua theo dõi kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi rất phấn khởi với những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung của cả nước nhưng tôi thấy công tác an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các lĩnh vực văn hóa và y tế luôn được tỉnh chú trọng quan tâm, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được cải thiện đáng kể.

{title} Tiếp tục đưa ra những chính sách và giải pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề còn tồn tại, hạn chế Qua theo dõi kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi rất phấn khởi với những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung của cả nước nhưng tôi thấy công tác an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các lĩnh vực văn hóa và y tế luôn được tỉnh chú trọng quan tâm, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được cải thiện đáng kể. Cử tri Trần Xuân Lờ, thôn Hòa, xã Quảng Nham (Quảng Xương). Tại kỳ họp lần này, thông qua các thông tin trên báo chí, tôi được biết kỳ họp sẽ chất vấn và trả lời chất vấn các lĩnh vực mà hiện nay cử tri đang rất quan tâm đó là tình trạng các dự án chậm triển khai dù đã được gia hạn nhiều lần; tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học… Tôi mong rằng kỳ họp lần này, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đưa ra những chính sách và giải pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề còn tồn tại, hạn chế nêu trên. Cử tri và Nhân dân trong tỉnh mong muốn và tin tưởng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trên từng lĩnh vực công tác, hoạt động của mình sẽ nỗ lực thực hiện tốt Chương trình hành động; thường xuyên liên hệ, lắng nghe và nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới. Hoàng Lan (thực hiện)

Từ khóa: HĐND tỉnhChương trình hành độngĐại biểu HĐNDChất vấn và trả lời chất vấnGiải quyếtĐại biểu HĐND tỉnhchứng nhận quyền sử dụng đất