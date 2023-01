Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sáng 10-1, Đảng bộ Báo Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa, Ban Giám đốc Công ty CP In Báo Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Báo Thanh Hóa đã xây dựng chương trình công tác, đồng thời tập trung lãnh đạo các phòng, phân xưởng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng in ấn các ấn phẩm. Trên các ấn phẩm của báo đã đề cập sâu sắc toàn diện các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước và thế giới.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Bên cạnh đó, trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa đã tuyên truyền theo mạch, có trọng tâm, trọng điểm về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; công tác thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại diện Đảng ủy Báo Thanh Hóa trình bày báo cáo tại

hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 728-KL/TU, ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ tháng 9-2022, Ban Biên tập đã thực hiện giao ban hội tụ hàng ngày bằng hình thức trực tuyến, bước đầu thu được nhiều kết quả, trong đó nhiều nội dung, vấn đề mới nóng đã được chỉ đạo tuyên truyền kịp thời, hiệu quả trên các ấn phẩm. Cùng với đó, trên Báo Thanh Hóa hàng ngày mở thêm các chuyên mục: Sinh hoạt tư tưởng 1 số/1 tuần; Đọc sách cùng bạn 2 số/tuần; Cà kê chuyện chữ nghĩa 2 số/tuần; Ống kính phóng viên 1 số/1 tuần; Chuyện làng, chuyện phố 2-3 số/1 tuần. Ban Biên tập cũng đã chỉ đạo cơ cấu lại tin, bài, trình bày ma két các trang, nhất là trang 1, 7 và 8 nhằm nâng cao chất lượng, tăng tính thời sự, tạo sức hấp dẫn bạn đọc.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trên Báo Thanh Hóa điện tử và Chuyên trang Điện tử Văn hóa & Đời sống tiếp tục có nhiều đổi mới. Trong đó cùng với việc đưa tin, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự chính trị trong tỉnh, trong nước và thế giới đã tập trung sản xuất các video clip, phóng sự ảnh, đối thoại, E-Magazine, Infographic với nhiều nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc...

Năm 2022, ước tổng lượt truy cập trên Báo Thanh Hóa điện tử đạt trên 15 triệu lượt, bình quân thu hút hơn 50.000 lượt truy cập/ngày; ước tổng lượt truy cập trên Chuyên trang điện tử Văn hóa & Đời sống đạt hơn 900.000 lượt. Báo Thanh Hóa điện tử đã tổ chức được 15 chương trình đối thoại trực tuyến, được độc giả tương tác, đánh giá cao. Đặc biệt, từ tháng 9-2022, trên Báo Thanh Hóa điện tử đã duy trì đều đặn sản xuất bản tin 18h hàng ngày.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Về công tác phát hành, trong năm 2022, các ấn phẩm xuất bản và phát hành có chất lượng nội dung tốt, hình thức đẹp, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Đến hết tháng 12-2022, Báo Thanh Hóa đã xuất bản 351 kỳ báo hàng ngày với 3.782.192 tờ; 12 kỳ báo hằng tháng với 105.231 tờ; 10.810 tờ báo Tết Dương lịch; 11.208 tờ báo Xuân Nhâm Dần; 51 kỳ báo cuối tuần với 546.510 tờ...

Công ty CP In Báo Thanh Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ in tờ báo của Đảng bộ tỉnh và các sản phẩm khác bảo đảm thời gian phát hành với chất lượng in ấn được nâng lên, nhất là các số báo đặc biệt. Cùng với việc duy trì số lượng khách hàng truyền thống, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường và đã ký được một số hợp đồng về in ấn phẩm, tài liệu, bảo đảm công ăn, việc làm cho người lao động…

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Báo Thanh Hóa sẽ tập trung lãnh đạo chuyên môn tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo theo Kết luận số 728-KL/TU, ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của bạn đọc; mở rộng thị trường in ấn, bảo đảm ổn định việc làm, đời sống cho người lao động tại Công ty CP In Báo Thanh Hóa. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Báo Thanh Hóa đạt được trong năm 2022.

Đồng chí đề nghị Báo Thanh Hóa cần làm tốt chức năng dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; là kênh thông tin để độc giả tìm đến sự thật. Bám sát dự báo, đặc điểm, tình hình, chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để có nhiều bài viết nhằm khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng, truyền thống văn hóa, lịch sử của đất và người Thanh Hóa.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đảng bộ Báo Thanh Hóa phải lãnh đạo cán bộ, đảng viên không ngừng đổi mới, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại để Báo Thanh Hóa thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng bộ tỉnh và là nơi Nhân dân tin cậy trao đổi, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đảng bộ phải không ngừng rèn luyện và nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tích cực thâm nhập thực tiễn, sâu sát cơ sở, phản ánh một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng kịp thời, nghiêm túc, chất lượng.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy, chi bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Quan tâm lãnh đạo hoạt động các đoàn thể và Hội khuyến học đơn vị; chỉ đạo tổ chức Công đoàn tiến hành thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028…

Quốc Hương