Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sáng 29-12, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các thành viên nhóm chuyên gia, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tốt; hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền lý luận chính trị, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được chú trọng, đổi mới, sáng tạo.

Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai sâu rộng; công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác quản lý, sử dụng Internet, mạng xã hội; ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ngày càng kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 các cấp được quan tâm kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng được tăng cường.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường “sức đề kháng” và khả năng nhận diện trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu gợi mở thảo luận tại hội nghị.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua. Đồng thời nêu những cách làm hay, sáng tạo; đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nêu rõ: Đến thời điểm này, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 35 các cấp triển khai thực hiện và vận dụng tổ chức thực hiện trong thực tế nghiêm túc và có hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy đều nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 35 trong bảo vệ đường lối của Đảng, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục được kiện toàn, xây dựng lực lượng và triển khai một cách chủ động, đồng bộ, thống nhất các biện pháp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bám sát Nghị quyết 35 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như của mỗi địa phương, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã ban hành kế hoạch công tác và triển khai một cách đồng bộ các giải pháp huy động sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã duy trì đều đặn chế độ giao ban hàng tháng, hàng quý và cả năm để nắm bắt thông tin, đồng thời định hướng chỉ đạo công việc một cách phù hợp, sát tình hình. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống tích cực được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức khác nhau để định hướng dư luận. Trong đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã phát huy được vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội với các tin, bài có chất lượng liên quan đến các vụ việc nhạy cảm, phức tạp mà dư luận quan tâm.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều, đa chiều giữa tỉnh và huyện, giữa các huyện với nhau, thiết lập các cơ chế phối hợp để đưa ra giải pháp định hướng dư luận về sự việc cụ thể và cũng có giải pháp để đấu tranh trên không gian mạng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; cũng như khẳng định vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ngành trong thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó khẳng định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi người dân.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và kiên quyết ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý nghiêm những thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng. Trong đó, lực lượng công an tiếp tục chủ động, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để gỡ bỏ, triệt phá, vô hiệu hóa thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật. Đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới về công nghệ thông tin, về truyền thông để phục vụ việc theo dõi, nắm bắt và phân tích, đánh giá những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó phải kiên quyết xử lý hành chính, thậm chí là hình sự đối với những hành vi vi phạm để răn đe và là bài học trong phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông qua các tin, bài, các sự kiện chính trị quan trọng, thành tựu đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực để đưa tin chính thống và định hướng dư luận.

Các cấp ủy Đảng cần tổ chức thực hiện tốt Quy định 85 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội để cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội cần phải biến trang facebook, zalo của mình thành một kênh thông tin tuyên truyền thường xuyên và chính thống. Đồng thời đó cũng là kênh, là phương tiện để đấu tranh chống lại những tin xấu độc.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 15 tập thể.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh với các Ban Chỉ đạo các ngành, giữa các ngành với các huyện để có những thông tin chính thống và có những giải pháp thống nhất khi đưa tin và định hướng một vấn đề. Đồng thời tiếp tục xây dựng lực lượng cộng tác viên tăng về số lượng; quan tâm tổ chức thêm những lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 15 tập thể.

Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 15 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Quốc Hương