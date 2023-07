Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ

Chiều 25-7, tại TP Sầm Sơn, Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng đã khái quát chung về tổ chức lực lượng, đặc thù công việc và nhiệm vụ của ngành Cơ yếu trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề về an ninh phi truyền thống, chiến tranh thông tin đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sứ mệnh và nhiệm vụ của ngành Cơ yếu.

Hiện nay ngành Cơ yếu Việt Nam từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia; quản lý, triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy lực lượng vũ trang Nhân dân trong mọi tình huống, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các hệ cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - chính quyền…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã báo cáo tình hình, kết quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin của tỉnh. Theo đó, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của tỉnh luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương về xây dựng và phát triển lực lượng cơ yếu tại địa phương. Thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu các cơ quan, đơn vị vững về tư tưởng, chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng cao.

Công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được bảo đảm; các hệ thống kỹ thuật mật mã được triển khai sử dụng kịp thời, thông suốt. Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị, tài liệu mật mã được bảo đảm an toàn, quy trình chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của ngành.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên khẳng định: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cơ yếu và càng quan trọng hơn trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay. Do vậy, hoạt động công tác cơ yếu trên địa bàn tỉnh rất nền nếp, đội ngũ làm công tác cơ yếu yêu nghề, trung thành, tận tụy.

Cùng với đó, công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được bảo đảm, các hệ thống kỹ thuật mật mã được triển khai sử dụng kịp thời, thông suốt. Việc tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị, tài liệu mật mã được bảo đảm an toàn, quy trình chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của ngành.

Để công tác tuyển dụng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác cơ yếu, nhất là Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Ban Cơ yếu Chính phủ tặng quà cho tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, tập huấn nghiệp vụ, quản lý bảo mật, sử dụng thiết bị cơ yếu hiệu quả; quan tâm quản lý mật mã, giám sát an toàn thông tin. Bên cạnh đó, quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho lực lượng cơ yếu hoàn thành nhiệm vụ…

Quốc Hương