Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Sáng ngày 5/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đồng chí Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư; đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội cùng dự phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới cùng một số nội dung quan trọng khác (về giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia). Cũng tại phiên họp, Chính phủ sẽ thảo luận, xử lý vướng mắc liên quan tới ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường của năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của doanh nghiệp và người dân, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, chúng ta đã đạt được những mục tiêu lớn.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy. Lạm phát có xu hướng giảm dần qua các tháng. Thu đủ chi, thu ngân sách nhà nước 4 tháng bằng 39,8% dự toán. Xuất đủ nhập, 4 tháng đầu năm xuất siêu 6,35 tỷ USD. Làm đủ ăn, xuất khẩu gần 3 triệu tấn gạo. An ninh năng lượng được bảo đảm. Thị trường lao động phục hồi, cung cầu trên thị trường lao động được bảo đảm. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập được mở rộng và sôi động. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, nền kinh tế chịu các tác động từ bên ngoài do lạm phát trên thế giới có giảm nhưng còn neo ở mức cao, kinh tế thế giới chưa suy thoái nhưng tăng trưởng giảm, tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Thủ tướng cho rằng, cần giữ vững bình tĩnh, khách quan trong đánh giá, nhận định, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn, đưa ra giải pháp phù hợp, thúc đẩy công việc những tháng tiếp theo tốt hơn nữa.

Theo VGP News