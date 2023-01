Thư chúc mừng năm mới

Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt 12,51%, đứng thứ 7 cả nước; các chỉ tiêu kinh tế quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp đều vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho tỉnh phát triển. Bước sang năm mới Quý Mão 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; với ý chí và quyết tâm mới, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào, đồng chí ở xa quê hương tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, tâm huyết, trách nhiệm, tranh thủ tốt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét trên tất cả các ngành, lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu “đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc”. Chúc mọi người, mọi nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng! Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới! Thanh Hóa, ngày 1 tháng 1 năm 2023 TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA