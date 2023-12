Thọ Xuân triển khai Kế hoạch hành động về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

Chiều 29/12, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Với chủ đề “Thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển”, quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2024 là “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn”. Mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo cấu trúc 2 vành đai phát triển, 3 vùng kinh tế động lực và 4 trụ cột tăng trưởng, 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tương xứng với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 36 chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội, môi trường và an ninh trật tự.

Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 - năm có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo đà bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, UBND huyện, các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyệt đối không được chủ quan, không thoả mãn với kết quả đạt được, xem đây mới chỉ là kết quả bước đầu; cần phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nêu cao tính chủ động, khắc phục tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mang tính hệ thống. Tập trung khắc phục tình trạng sợ sệt, né tránh, thiếu quyết tâm, quyết liệt, vì lợi ích chung, vì mục tiêu phát triển đi lên của huyện. Khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp giữa UBND huyện với các sở, ngành cấp tỉnh, giữa các phòng, ngành với nhau, với UBND các xã, thị trấn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở chỉ tiêu giao năm 2024 của UBND tỉnh, Bí thư Huyện uỷ đề nghị UBND huyện rà soát, đối chiếu để tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện điều chỉnh với tinh thần không bỏ sót, các chỉ tiêu không thấp hơn chỉ tiêu tỉnh giao. Ngay sau hội nghị, UBND huyện hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để các phòng, ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mới.

Lê Hải (CTV)