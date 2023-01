Thiếu tướng Trần Phú Hà thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Ngọc Lặc

Sáng 13-1, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh và huyện Ngọc Lặc.

Thiếu tướng Trần Phú Hà và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc tết và trao quà tết cho gia đình 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng là Quách Thị Tường và Bùi Thị Ỏ; thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho mẹ Quách Thị Vi và mẹ Bùi Thị Tách tròn 100 tuổi; thăm, tặng quà gia đình thương binh Phạm Văn Hải.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thị trấn Ngọc Lặc và xã Đồng Thịnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thôn, xóm cần phải huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; triển khai các biện pháp công tác nhằm bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm cho Nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Hà Phương

(Công an tỉnh)