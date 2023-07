Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), sáng 19-7, Đoàn cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Thiếu Tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ cố Đại tá Vũ Văn Kính, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Trưởng Ty Công an Thanh Hóa.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ cố Đại tá Vũ Văn Kính, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Trưởng Ty Công an Thanh Hóa và cố Đại tá Tống Xuân Nhuận, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi đến thăm, đoàn công tác của Công an tỉnh đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của cố Đại tá Vũ Văn Kính, nguyên Trưởng Ty Công an Thanh Hóa và cố Đại tá Tống Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và lực lượng Công an Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc và gửi những lời chúc tốt đẹp đến thân nhân hai đồng chí nguyên Trưởng ty - Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu Tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ cố Đại tá Tống Xuân Nhuận, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nói về các bậc tiền bối, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh dành những lời tri ân đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa. Sinh thời, cố Đại tá Vũ Văn Kính đã sớm tham gia cách mạng. Trước khởi nghĩa (tháng 8-1945), ông tham gia chống Nhật ở cầu Tào, vây bắt quan huyện ở Hoằng Hóa. Sau khởi nghĩa, ông về công tác tại Ty Công an Thanh Hóa, trực tiếp tham gia và chỉ huy triệt phá, tiêu diệt nhiều tổ chức gián điệp, biệt kích có quy mô lớn. Hòa bình lập lại ông công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị với nhiều cương vị khác nhau, từ Chánh Văn phòng, Phó ty rồi Trưởng ty Công an Thanh Hóa, sau đó về công tác tại Bộ Công an.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trò chuyện, thăm hỏi thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận cũng tham gia các hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp tại địa phương. Sau khi vào ngành công an, ông trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Năm 1968, ông xung phong tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam, trực tiếp chiến đấu trong lòng địch tại các địa bàn ác liệt nhất thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được điều động về Công an Thanh Hóa, tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ty, từ năm 1979 -1988 làm Trưởng ty (sau này là Giám đốc) Công an tỉnh Thanh Hóa. Năm 2015, ông được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đáp lại tình cảm tốt đẹp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thân nhân của cố Đại tá Vũ Văn Kính và cố Đại tá Tống Xuân Nhuận bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, giáo dục, động viên con cháu tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

. Chiều cùng ngày, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ngọc Lặc...

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà thương binh Hà Văn Tiện nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Đoàn đã đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và quà của Giám đốc Công an tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc cho bà Lê Thị Chơn (vợ liệt sĩ), ông Hà Văn Tiện (thương binh 61%) ở thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ và ông Lê Văn Cao (thương binh 61%) ở làng Hạ, xã Phùng Minh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thăm bà Lê Thị Chơn (vợ liệt sĩ) ở xã Kiên Thọ

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác tại địa phương.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Lê Văn Cao, ở xã Phùng Minh

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng khẳng định, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Ngọc Lặc cần tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cả về vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

