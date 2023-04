Thị xã Nghi Sơn bàn các giải pháp thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong các doanh nghiệp

UBND thị xã Nghi Sơn vừa tổ chức hội nghị làm việc với các doanh nghiệp, công ty chậm đóng và nợ đọng bảo hiểm xã hội, (BHXH) bảo hiểm y tế, (BHYT) bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 583 đơn vị sử dụng lao động, trong đó có 414 công ty, doanh nghiệp với 37.676 lao động do BHXH thị xã được phân cấp quản lý thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên nhiều doanh nghiệp đã nợ đọng bảo hiểm của người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Trong đó, năm 2020 có 187 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nợ 13.455 triệu đồng, năm 2021 có 229 đơn vị, doanh nghiệp nợ 17.411 triệu đồng, năm 2022 có 296 đơn vị, doanh nghiệp nợ 30.738 triệu đồng.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị

Ngoài nguyên nhân chủ quan do đại dịch COVID-19 và tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, một số doanh nghiệp có biểu hiện cố tình chây ỳ để chiếm dụng tiền đóng BHXH,...

Trước tình hình trên, UBND thị xã Nghi Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã tham gia thảo luận về những khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã cũng như bàn các giải pháp để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển bảo hiểm thị xã Nghi Sơn đã chia sẻ những khó khăn của các công ty, doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu các công ty, doanh nghiệp đang còn nợ đọng bảo hiểm kéo dài phải hoàn thành việc đóng bảo hiểm cho người lao động trong quý 2-2023. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người đứng đầu công ty, doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm, ưu tiên các nguồn thu để thực hiện cam kết, đảm bảo chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Giao Văn phòng HĐND, UBND thị xã, Phòng Nội vụ, Bảo hiểm xã hội thị xã tham mưu thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra ở các công ty, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật về bảo hiểm để giải quyết dứt điểm tình trạng nợ bảo hiểm trong tháng 5-2023; Công an thị xã phối hợp với BHXH thị xã phát hiện xử lý các vi phạm về chính sách bảo hiểm cũng như tham mưu để khen thưởng các công ty, doanh nghiệp làm tốt chính sách bảo hiểm cho người lao động.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn, Bảo hiểm Xã hội thị xã Nghi Sơn và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã ký cam kết thực hiện đóng BHXH, BHYT và BHTN trong quý 2-2023 và trong thời gian tiếp theo.

Sỹ Thành - Trung Kiên