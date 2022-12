Thành ủy TP Thanh Hóa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Sáng 15-12, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN); công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết thiết thực, hiệu quả. Qua đó, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường QP-AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân với củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Toàn cảnh hội nghị.

Về kết quả thực hiện công tác QP-AN, năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, công tác QP-AN đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo môi trường ổn định để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, QP-AN được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, có 24/34 phường, xã có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả, phá nhiều chuyên án lớn trên các lĩnh vực, nhất là tội phạm ma túy, kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC năm 2022: Trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC ở cơ sở. Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2022 và mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Cấp ủy, chính quyền các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI), gắn với tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, chính quyền các phường, xã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Nhiệm vụ XDCS&THQCDC trong các loại hình doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện hiệu quả; các doanh nghiệp đã thực hiện các việc công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động. Đi liền với đó, hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới và hiệu quả.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC năm 2022. Đồng thời, bàn các giải pháp trong việc tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), thực hiện nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC năm 2023.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã phân tích, đánh giá tổng quát kết quả 10 năm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC năm 2022 của TP Thanh Hóa. Đồng thời, phân tích, chỉ rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC ở các địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ cuốc trong những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tiếp tục nắm vững quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc phải từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh kiên quyết, kiên trì làm thất bại các thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, phát huy vai trò tham mưu các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, nòng cốt là lực lượng công an, quân sự trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ.

Đối với nhiệm vụ QP-AN trong năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, công an, quân sự trang tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động bất ngờ, đột xuất, nhất là tình hình công nhân các khu công nghiệp, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh đô thị, an ninh trên không gian mạng. Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện quân sự; hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023; tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc diễn tập trị an về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Giao Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các phòng, ban, ngành, các địa phương tổ chức đánh giá phân loại, đề xuất hướng giải quyết những địa bàn phức tạp về an ninh, không để phát sinh điểm nóng ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa cũng đề nghị Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC thành phố tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện và THQCDC ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch để Nhân dân được biết và tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, đặc biệt là giải phóng mặt bằng các dự án, các khoản thu của Nhân dân...

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các phường, xã nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là người dân, công nhân từ các địa phương khác trở về thành phố.

Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua giám sát kịp thời kiến nghị các giải pháp để chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân.

UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, Nhân dân, qua đó, góp phần XDCS vững mạnh toàn diện và THQCDC ở cơ sở.

Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC năm 2022.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC năm 2022 đã được vinh danh, khen thưởng.

Trần Thanh