Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Cùng với cả nước, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong công tác và hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt; kinh tế tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,51%, vượt kế hoạch (11,5% trở lên), thuộc nhóm 7 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thanh Hóa đã xác lập kỷ lục mới trên nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó thu ngân sách Nhà nước đạt 51 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với tổng thu năm 1997.

Tỉnh đã khởi công, khánh thành một số dự án công nghiệp, giao thông quy mô lớn, góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và tăng cường.

Qua thực tiễn công tác, chúng tôi rút ra một số bài học cần thường xuyên quan tâm, đó là:

Thứ nhất,phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trước hết là sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, chủ động theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nâng cao năng lực dự báo, phân tích để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với mọi khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; đồng thời, khơi dậy được khát vọng phát triển; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, các yếu tố thuận lợi, khắc phục hạn chế, yếu kém, “điểm nghẽn” để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ ba,trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát thực tế; tổ chức thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ điều kiện bảo đảm, rõ thời gian, rõ hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời bổ sung, điều chỉnh giải pháp cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

- Bí thư Đỗ Trọng Hưng -

Thứ tư, phải kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, làm cơ sở để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo động lực cho tỉnh phát triển.

Thứ năm, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, công chức chuyên môn thuộc các sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời điều chuyển, bố trí lại, thay thế cán bộ, công chức năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Theo dự báo, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị và an ninh; kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ có những bất ổn; biến động chính trị-an ninh thế giới; tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh,…

Cùng với việc tập trung triển khai các công việc thường xuyên, chúng ta phải dành nhiều thời gian, công sức cho việc giải quyết các công việc tồn đọng và sẽ còn có những vấn đề mới phát sinh, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Có thể nhận định, khó khăn, thách thức trong năm 2023 sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Đối với tỉnh Thanh Hóa, những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường; một số dự án lớn, có sức lan tỏa đi vào hoạt động; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội phát huy hiệu quả,… là những điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa nâng cao vị thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định sẽ phải đối mặt với những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, hoạt động cầm chừng; một số sản phẩm chủ lực đã phát huy hết công suất, trong khi chưa có nhiều sản phẩm mới; một số dự án quy mô lớn chậm triển khai thực hiện do vướng mắc về thể chế, mặt bằng; khả năng khai thác một số nguồn lực, nhất là đất đai, khoáng sản giảm so với những năm trước; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường...