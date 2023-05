Thăm, tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động tại thị xã Nghi Sơn và các huyện Yên Định, Thiệu Hóa

Nhân Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), ngày 9-5, Đoàn công tác của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh do đồng chí Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động (TNLĐ) tại thị xã Nghi Sơn, các huyện Thiệu Hóa và Yên Định.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình ông Mai Xuân Dục, xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn), là bố đẻ của nạn nhân Mai Xuân Giáp, đã mất do TNLĐ.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các nạn nhân bị TNLĐ, gồm: Gia đình ông Mai Xuân Dục, xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn), là bố đẻ của nạn nhân Mai Xuân Giáp, tổ trưởng tổ cơ điện thuộc Công ty CP Trường Sơn, xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn) bị mất do TNLĐ; bà Nguyễn Thị Hằng, phường Hải Lĩnh (thị xã Nghi Sơn) là mẹ đẻ nạn nhân Nguyễn Hải Nam, công nhân Công ty TNHH Lâm Thanh Hưng, bị mất do TNLĐ.

Thăm, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trang, tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) là vợ nạn nhân Lê Anh Thơ, đã mất do tai nạn đuối nước.

Thăm, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trang, tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa), là vợ nạn nhân Lê Anh Thơ, thuyền trưởng, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, bị mất do tai nạn đuối nước; gia đình chị Lê Thị Hoài Thương, xã Định Tăng (Yên Định), là vợ của nạn nhân Lê Văn Sơn, công nhân Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Hoàng Sơn, bị mất do TNLĐ; ông Nguyễn Xuân Hiếu, xã Định Công (Yên Định), là chồng của nạn nhân Đoàn Thị Hà, công nhân Tổ Cơ điện, tạo hình, xí nghiệp Gạch ngói Cẩm Trướng, thuộc Công ty CP sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng, bị mất do TNLĐ.

Thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Hiếu, xã Định Công (Yên Định), là chồng của nạn nhân Đoàn Thị Hà, đã mất do TNLĐ.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chia sẻ những mất mát, khó khăn của những gia đình có thân nhân bị tai nạn khi đang lao động, sản xuất và động viên họ vượt qua đau thương, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đoàn cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo cho công nhân, người lao động, cũng như đầu tư trang thiết bị, bảo hộ lao động nhằm đảm bảo ATVSLĐ, phòng tránh nguy cơ rủi ro, tai nạn xảy ra.

Thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, phường Hải Lĩnh (thị xã Nghi Sơn), là mẹ đẻ nạn nhân Nguyễn Hải Nam, đã mất do TNLĐ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Hội đồng ATVSLĐ đã tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị TNLĐ mỗi suất quà trị giá 2,6 triệu đồng (bao gồm 2 triệu tiền mặt và 600 nghìn đồng tiền quà).

Trần Hằng