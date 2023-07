Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quan Hóa

Sáng 21-7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng hang Co Phường, xã Phú Lệ và nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa; thăm, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉnh trang vòng hoa viếng liệt sĩ tại Khu di tích hang Co Phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại hang Co Phường.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hang Co Phường, bản Sại, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa vừa là căn cứ, vừa là điểm trung chuyển lương thực, vũ khí của quân ta lên Thượng Lào và Tây Bắc phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hòng cắt đứt tuyến đường huyết mạch này, thực dân Pháp đã tìm đủ mọi cách, điên cuồng bắn phá. Ngày 2-4-1953 máy bay Pháp bất ngờ quần thảo, thả bom tàn sát khu vực bản Sại, nhiều thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến đang ở độ tuổi thanh xuân đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, mở đường phụ vụ các chiến dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại hang Co Phường.

Riêng tại hang Co Phường, bom đạn đã đánh sập cửa hang, 11 người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến ở xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) đang trú ẩn bên trong đã anh dũng hy sinh.

Năm 1999, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm tại hang Co Phường. Đến năm 2012 UBND tỉnh đã lập quy hoạch, tôn tạo Khu Di tích lịch sử cách mạng hang Co Phường. Năm 2019, hang Co Phường được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Đông đảo cán bộ và Nhân dân huyện Quan Hóa dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại hang Co Phường.

Đặt vòng hoa tại nhà bia trước cửa hang Co Phường, với lòng thành kính, biết ơn vô hạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cầu nguyện cho linh hồn các liệt sĩ siêu sinh, tịnh độ, tiếp tục phù hộ cho quốc thái, dân an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại hang Co Phường.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa. Nghĩa trang có 227 mộ liệt sĩ, trong đó có 62 mộ đầy đủ thông tin, 65 mộ có một phần thông tin, còn lại là mộ chưa xác định được thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dâng hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Với lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng mộ phần.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa Hà Thị Hương dâng hương lên mộ phần liệt sĩ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy dâng hương lên mộ phần liệt sĩ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình bệnh binh: Hà Văn Bơi ở bản Bút, xã Nam Xuân; Hà Văn Quang ở khu Ban và bệnh binh Lương Văn Nguyện ở khu 4, thị trấn Hồi Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo huyện Quan Hóa tặng quà cho gia đình bệnh binh Lương Văn Nguyện ở khu 4, thị trấn Hồi Xuân.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo huyện Quan Hóa tặng quà cho gia đình bệnh binh Hà Văn Quang ở khu Ban, thị trấn Hồi Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi bệnh binh Hà Văn Bơi ở bản Bút, xã Nam Xuân.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Hóa tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa...

Đỗ Đức