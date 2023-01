Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại huyện Hà Trung

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, ngày 16-1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Hà Trung; thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương viếng

các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Công Thương; Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thắp hương lên từng phần mộ các liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hà Trung đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lịch ở thị trấn Hà Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lịch ở thị trấn Hà Trung; thương binh 1/4 Cù Văn Thắng ở xã Hà Ngọc. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh, với mong muốn mang đến cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết đầm ấm, an vui. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chung tay xây dựng gia đình, quê hương ngày một giàu đẹp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc Tết thương binh 1/4 Cù Văn Thắng ở xã Hà Ngọc, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ gìn sức khỏe, động viên người thân, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực, gương mẫu xây dựng quê hương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Hà Trung triển khai Kế hoạch trao tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách kịp thời, đúng đối tượng nhằm bảo đảm chăm lo Tết vui vẻ, sum vầy, đầm ấm cho các gia đình; tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, nhất là ủng hộ giúp đỡ người nghèo, hộ gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, hăng hái trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận những đóng góp của Công ty trong duy trì hoạt động sản xuất, nộp ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Đồng chí mong muốn Công ty phát huy thế mạnh của mình tiếp tục đầu tư, cải tiến thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, từ đó tăng nguồn thu. Đặc biệt, đồng chí lưu ý Công ty cần quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho người lao động và bảo đảm an toàn trong sản xuất nhất là an toàn về điện, cháy nổ.

Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương - Chi nhánh Thanh Hóa trao tặng huyện Hà Trung 100 suất quà cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Hà Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; đồng thời ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả trên mọi lĩnh vực mà huyện đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung phát huy lợi thế của địa phương, triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Bắc Thanh Hóa trao tặng huyện Hà Trung 100 suất quà cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trước mắt, để tạo điều kiện cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Quý Mão an toàn, lành mạnh, đồng chí đề nghị huyện tập trung làm tốt các giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; rà soát, chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ.

Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực Bắc Việt Nam trao tặng 1.000 lít dầu ăn GOLDFRY.

Cũng trong dịp này, các Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Bắc Thanh Hóa, Ngân hàng CP Ngoại Thương - Chi nhánh Thanh Hóa, mỗi đơn vị đã trao tặng huyện Hà Trung 100 suất quà cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng; Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực Bắc Việt Nam trao tặng 1.000 lít dầu ăn GOLDFRY.

