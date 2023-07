Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Hà Lĩnh

Chiều 17-7, xã Hà Lĩnh (Hà Trung) đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023”. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 huyện Hà Trung chọn làm điểm tổ chức ngày hội. Tới dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã Hà Lĩnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu và cán bộ, Nhân dân xã Hà Lĩnh dự ngày hội.

Phát huy truyền thống 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, những năm qua xã Hà Lĩnh đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào, tạo sự gắn bó mật thiết, có sức lan toả mạnh mẽ, thu hút Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã Hà Lĩnh.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các hội đoàn thể và Nhân dân trong xã đang duy trì, phát huy tốt vai trò, hiệu quả nhiều hoạt động của nhiều mô hình cụ thể như: Mô hình “Dòng họ Nguyễn Trọng thôn Thanh Xá 1 tự quản về ANTT”; “Tổ tuần tra Nhân dân tự quản” ở các thôn. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh xã duy trì hoạt động có hiệu quả hai mô hình “Tổ Cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn giao thông” và “Tổ Cựu chiến binh tham gia xoá nghiện, ma tuý, giáo dục lầm lỡ tại gia đình và cộng đồng"; Đoàn Thanh niên xã xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; MTTQ phát động phong trào “Xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Hiện nay, Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tham mưu xây dựng và ra mắt “Mô hình camera với an ninh trật tự” trước tháng 9-2023.

Đồng chí Vũ Văn Tình, Trưởng Công an xã Hà Lĩnh báo cáo kết quả đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế như: hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, ma tuý, tệ nạn xã hội, vi phạm trên các lĩnh vực môi trường, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xã đã xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự và 3 vụ tai nạn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền các đoàn thể, lực lượng vũ trang xã Hà Lĩnh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng Công an và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện Hà Trung và xã Hà Lĩnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương và có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Lực lượng Công an tiếp tục hướng dẫn, triển khai, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thường xuyên đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong phong trào để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Hà Lĩnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Hà Lĩnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh xã Hà Lĩnh và thôn Thanh Xá 3 được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023.

Hoài Anh