Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại thị trấn Sơn Lư

Sáng 19-7, thị trấn Sơn Lư (Quan Sơn) đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023”. Đây là đơn vị được huyện Quan Sơn chọn làm tổ chức điểm ngày hội. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Quan Sơn, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thị trấn Sơn Lư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu và cán bộ, Nhân dân thị trấn Sơn Lư thực hiện nghi lễ chào cờ tại ngày hội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, phục vụ mục tiêu phát kinh tế - xã hội, trong suốt 18 năm qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Sơn Lư thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Công an thị trấn Sơn Lư báo cáo tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thị trấn Sơn Lư đã có những bước phát triển mạnh mẽ, gắn liền với những phong trào và mô hình tiêu biểu như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, “5 không, 3 sạch”, ngõ tự quản, tổ cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn giao thông; tổ cựu chiến binh tham gia xóa nghiện ma túy, giáo dục người lầm lỡ tại gia đình và cộng đồng,... Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn các năm qua đều giảm, Nhân dân tin tưởng, đồng tình, hưởng ứng và đánh giá cao.

Toàn cảnh “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023” tại thị trấn Sơn Lư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thị trấn còn những tồn tại, hạn chế: nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự chưa đầy đủ, chưa tự giác tham gia phong trào; công tác thực hiện các quy chế phối hợp có lúc, có nơi chưa thường xuyên, đồng bộ; các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn thị trấn phát triển chưa đồng đều.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng vũ trang thị trấn Sơn Lư trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện Quan Sơn và thị trấn Sơn Lư tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Cán bộ, Nhân dân thị trấn Sơn Lư tham dự ngày hội.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; củng cố vững chắc thế trận an ninh Nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà của UBND tỉnh cho các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Sơn Lư.

Lực lượng công an tiếp tục hướng dẫn, triển khai, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thường xuyên đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong phong trào để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân thị trấn Sơn Lư.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân thị trấn Sơn Lư vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023. UBND tỉnh có các phần quà tặng cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể,1 cá nhân và trao các phần quà cho các gia đình chính sách. Huyện Quan Sơn, thị trấn Sơn Lư tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Lãnh đạo thị trấn Sơn Lư tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Tại ngày hội, có nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra như: ca hát, đánh cồng chiêng, giao lưu bóng chuyền giữa cán bộ và người dân trên địa bàn thị trấn.

Hoàng Lan