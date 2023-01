Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại huyện Thường Xuân

Ngày 6-1, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm các gia đình chính sách và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân huyện Thường Xuân. Cùng tham gia có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thường Xuân.

Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thường Xuân đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm hỏi, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Lang Thị Phong ở thôn Trung Thành, xã Lương Sơn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lang Thị Phong ở thôn Trung Thành, xã Lương Sơn; thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Vi Thị Xuân tròn 100 tuổi ở thôn Lừa, xã Yên Nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, và động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đóng góp của các gia đình chính sách cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền sắp tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gửi tới các gia đình lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm, chúc thọ cụ Vi Thị Xuân tròn 100 tuổi ở thôn Lừa, xã Yên Nhân.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2022, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt cần nắm chắc tình hình, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, để Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ năm mới mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Làm việc với lãnh đạo huyện Thường Xuân, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo về những kết quả đạt được trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống Nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Thường Xuân tập trung chăm lo đời sống của Nhân dân trước, trong và sau tết, đặc biệt là các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách; đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất đúng khung lịch thời vụ và tăng cường phòng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông để Nhân dân được đón Tết Nguyên đán ấm áp, vui tươi.

Hoàng Lan