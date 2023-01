Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Hoằng Hóa

Sáng 7-1, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân, thăm tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Hoằng Hóa.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hoằng Hóa.

Thăm, tặng quà gia đình thương binh 81% Nguyễn Văn Ninh ở thôn Trung Thượng, xã Hoằng Hải; gia đình thương binh 81% Trần Văn Lự ở thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình chính sách, đồng thời động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, luôn gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Ninh, thương binh 81% ở thôn Trung Thượng, xã Hoằng Hải.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm, tặng quà gia đình thương binh 81% Trần Văn Lự ở thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Hoằng Hóa báo cáo tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân, kế hoạch đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đề nghị huyện Hoằng Hóa cần thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ và chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc với huyện Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Lê Tiến Lam và đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trạm ra-đa Hải quân 510.

Đến thăm và kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường và Trạm ra-đa Hải quân 510 đóng trên địa bàn xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí lưu ý toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Hoàng Lan