Phổ biến kiến thức bảo quản, quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trọng Hân, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hội nghị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động trong các tổ chức, cá nhân liên quan đến VLNCN, tiền chất nổ. Thông tin đến các doanh nghiệp các điều kiện kỹ thuật an toàn trong sử dụng VLNCN, tiền chất nổ; qua đó góp phần tăng cường công tác quản lý VLNCN, tiền chất nổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Ông Lê Trọng Hân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hoá phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý nhà nước về VLNCN; phổ biến các quy định kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN, tiền chất nổ theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các thông tin, nghị định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đi kèm do Bộ Công Thương ban hành về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất nổ.

Ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị.

Ông Đỗ Đức Khoa, Trưởng phòng An toàn Khoáng sản và Vật liệu nổ Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) báo cáo tại hội nghị.

Thông tin thêm tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương cho biết, phần lớn các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng VLNCN như đã bố trí những người đã tập huấn kỹ thuật an toàn VLNCN làm các công việc liên quan đến VLNCN; trang bị các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác nổ mìn; mở sổ sách theo dõi công tác xuất, nhập VLNCN; không để xảy ra tình trạng mất an toàn, cháy nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Chi Phạm