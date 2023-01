Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trong không khí của những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, nhằm kịp thời động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trước, trong và sau tết, sáng 16-1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trong dịp tết tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa); tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông.

Cùng tham gia có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh và TP Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chúc tết tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chúc tết tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động.

Đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chúc tết tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương án bảo đảm ANTT, ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông.

Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh, khẳng định: Năm 2022 lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông đã nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa, cũng như đời sống Nhân dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Đồng thời chủ động phương án, phối hợp các lực lượng khác giữ vững tình hình ANTT, an toàn xã hội, ATGT để Nhân dân đón tết yên vui.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động.

Trong những ngày tết, lực lượng Cảnh sát Cơ động và Cảnh sát Giao thông cần duy trì chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp có thể xảy ra; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của tỉnh. Cùng với chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội, ATGT, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Cơ động cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng pháo nổ, sử dụng rượu bia khi lái xe.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động.

Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời động viên cả về vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sỹ yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc tết Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, công nhân và người lao động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của công ty trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2022 dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát, gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa nói riêng.

Song với sự chủ động, linh hoạt, Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã đưa ra những định hướng, quyết sách phù hợp để thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cùng với đó, Đảng ủy, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; tổ chức triển khai học tập, quán triệt một cách đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn công ty. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xứng đáng là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Trong không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa cần tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023. Về công tác chuẩn bị cấp nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ sản xuất tại các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng ca trực, người trực sản xuất trong công ty. Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ an toàn các hồ chứa nước thuộc phạm vi công ty đang quản lý 24/24 giờ. Qua đó phục vụ hiệu quả đời sống của Nhân dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo và giành nhiều thắng lợi mới trong sản xuất kinh doanh.

Trần Thanh