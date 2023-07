Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ với tinh thần quả cảm, gan dạ đã chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Tiếp tục các hoạt động tri ân tại tỉnh Điện Biên, sáng 14-7, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá, đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Tham gia lễ viếng, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với các anh hùng, liệt sĩ tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Một góc Đền thờ liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Đây còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến Điện Biên.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Tông Khao, Độc Lập, Him Lam trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thắp hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Tông Khao...

... và thắp hương lên mộ phần liệt sĩ.

Ở đây, mỗi nghĩa trang là một câu chuyện về chiến công, lòng quả cảm, sự mất mát hy sinh của thế hệ cha ông đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Như Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam ở phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ là nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia; được quy tập và xây dựng từ 1957 - 1960 và hoàn thành ngày 30-12-1995. Nơi đây có gần 900 phần mộ được quy tập, trong đó hầu hết các ngôi mộ chưa xác định được danh tính.

Nghĩa trang Tông Khao.

Kể cả nghĩa trang liệt sĩ A1 có 644 ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ, trong đó chỉ có 4 ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên là của các anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can. Còn lại là mộ chưa xác định danh tính. Nghĩa trang Độc Lập cũng như vậy, khi hầu hết mộ đều còn khuyết danh.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thắp hương

lên mộ phần liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương

lên mộ phần liệt sĩ.

Các đồng chí: Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh...

... Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp...

... Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...

... và đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dâng hương lên mộ phần liệt sĩ.

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên đã dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Đỗ Đức