Phát huy truyền thống đại đoàn kết, đưa phong trào thi đua yêu nước của Cộng đoàn giáo dân lên tầm cao mới

Trong 2 ngày 28 và 29-12, Ủy ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Người công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu Trung ương và địa phương dự đại hội.

Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 250 đại biểu chính thức đại diện cho 154 nghìn Cộng đoàn giáo dân tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa, phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo trình bày tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh nhà có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm và đường hướng hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam, kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, “là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”.

Một tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban ĐKCG tỉnh và Ban ĐKCG cấp huyện đã vận động đồng bào Công giáo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng bộ mặt các xứ đạo ngày càng khởi sắc. 5 năm qua, bà con giáo dân trong tỉnh đã đóng góp trên 50 tỷ đồng, hiến trên 230 ha đất, gần 157 nghìn ngày công, sửa chữa và làm mới nhiều nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng. Những kết quả trên đã làm cho diện mạo quê hương, xứ, họ ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần đưa số địa phương đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ XDNTM toàn tỉnh lên 12 huyện, 346 xã và 902 thôn, bản.

Ông Trịnh Đình Giáp, Chánh trương Giáo xứ Kẻ Đáng, xã Xuân Trường (Thọ Xuân) tham luận tại hội nghị.

Cùng với việc chung sức XDNTM, đồng bào Công giáo cũng đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; năng động, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất, giá trị sản phẩm. Nhiều giáo dân còn chú trọng phát huy ngành, nghề truyền thống, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng giáo xứ, họ đạo giàu đẹp.

Với tinh thần “Từ thiện, bác ái, sống đạo tình thương”, công tác từ thiện của đồng bào Công giáo luôn là điểm sáng trong các phong trào thi đua, trở thành hoạt động rộng khắp ở các giáo xứ, họ đạo. Đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động. Các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cũng được Cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng, thực hiện và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ, giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Ủy ban ĐKCG tỉnh cũng đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tuyên truyền, vận động Cộng đoàn giáo dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ công dân; đồng thời tổ chức nhiều hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo cho các vị linh mục, nữ tu, chánh trương, ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh, ủy viên Ban ĐKCG cấp huyện.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước của Cộng đoàn giáo dân tỉnh nhà lên tầm cao mới, cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hòa nhịp với phong trào chung của tỉnh. Đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và xứng đáng là “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Ủy ban ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 hành động với chủ đề: “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” nhằm góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa trong việc hướng dẫn giáo dân sinh hoạt tôn giáo đúng theo pháp luật; đoàn kết rộng rãi với các dân tộc anh em, với các tôn giáo bạn, làm tốt nghĩa vụ đối với Tổ quốc, làm tròn bổn phận công dân, góp phần xứng đáng vào những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; nêu cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, bác ái để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí đề nghị với vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, động viên cộng đồng giáo dân chu toàn bổn phận giáo hữu theo những chuẩn mực trong Đạo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đồng bào Công giáo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG cấp huyện; đổi mới nội dung, phư­ơng thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo năng lực điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất l­ượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xứ, họ đạo bình yên”. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bác ái, giúp đỡ các gia đình chính sách, ng­ười có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với các địa phương có đồng bào sinh sống trên sông, tập trung cấp đất và hỗ trợ làm nhà để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có nhiều thành tích trong tham gia các hoạt động của Ủy ban ĐKCG các cấp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhiệm kỳ 2015-2022.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị Ủy ban ĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG huyện tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các cấp, tăng cường bám sát cơ sở; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Giáo hội và bà con giáo dân, kịp thời phản ánh với các cấp, các ngành chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

1 tập thể, 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Ủy ban ĐKCG Việt Nam, giai đoạn 5 năm (2017-2022) được nhận Bằng khen của Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam.

Đồng thời mong muốn các linh mục, nữ tu bằng uy tín của mình phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp chăm lo, dẫn dắt bà con giáo dân “Kính chúa, yêu nước”, sống “Tốt đời, đẹp đạo” góp phần cùng Nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Các cá nhân thuộc Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đồng hành cùng dân tộc được nhận Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 98 ủy viên, Ban Thường trực gồm 7 vị; cử Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 7 đại biểu. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2022) được Đại hội suy cử tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2015-2022.

Tại Đại hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thành tích trong tham gia các hoạt động của Ủy ban ĐKCG các cấp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhiệm kỳ 2015-2022; Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Ủy ban ĐKCG Việt Nam, giai đoạn 5 năm (2017-2022); Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 24 cá nhân thuộc Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đồng hành cùng dân tộc.

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tham gia các hoạt động của Ủy ban ĐKCG các cấp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2015-2022 được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2015-2022. Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân thuộc Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thành tích trong tham gia các hoạt động của Ủy ban ĐKCG các cấp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2015-2022; Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua “Sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2015-2022.

Phan Nga