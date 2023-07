Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên làm giàu cho mình và đóng góp tích cực cho xã hội (*)

Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (ngày 22-7-2023).

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Minh Hiếu)

Kính thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội các tỉnh, thành bạn!

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!

Như chúng ta đều biết, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội; doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín sẽ là động lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của từng địa phương và cả đất nước. Sống, chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, nhiều người lính “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa - thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam hôm nay luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xung kích trên mọi mặt trận, trở thành những doanh nhân thành đạt, những “viên ngọc” tỏa sáng giữa thương trường, tiếp thêm xung lực cho quê hương, đất nước phát triển.

Với tinh thần đó, hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành trong tỉnh rất vui mừng, phấn khởi tới dự Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể các doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, coi đây là lực lượng chủ lực trong quá trình xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát triển, đóng góp vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ra đời trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương của nhiều anh hùng vệ quốc mà tên tuổi và sự nghiệp còn mãi lưu danh trong sử sách; ngày 3-11-2008, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thanh Hóa được thành lập. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội đã không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt, thực sự là mái nhà chung, trung tâm tập hợp, đoàn kết, nơi phát huy tài năng, trí tuệ của các doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, mạng lưới của Hiệp hội đã phát triển rộng khắp, thành lập được tổ chức hội cấp huyện ở 11 đơn vị, thu hút 441 hội viên tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao bức trướng tặng Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp; Hiệp hội đã đoàn kết, chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên Hiệp hội tiếp tục được đẩy mạnh; các doanh nghiệp do doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ đã phát huy vai trò xung kích trên tuyến đầu sản xuất, vừa căng mình phòng, chống dịch bệnh, vừa hăng say, miệt mài lao động, giữ vững nhịp độ sản xuất, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công “Mục tiêu kép” và Chiến lược “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Hội đã tổ chức được một số hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các doanh nhân và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ,... 5 năm qua, tổng doanh thu và số tiền nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp do các doanh nhân là hội viên Hiệp hội làm chủ đều tăng cao so với giai đoạn trước. Nhiều doanh nhân đã chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nỗ lực tìm kiếm, dẫn dắt thị trường, nâng tầm uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp...

Bên cạnh việc phát huy vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế, Hiệp hội đã nêu cao ý thức trách nhiệm với xã hội, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào xây dựng gia đình, thôn, phố văn hóa và bảo đảm an toàn về an ninh trật tự; tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo, các chương trình nghĩa tình đồng đội, vì cuộc sống cộng đồng, các phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... Những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn đó, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đức hy sinh và nghĩa tình đồng đội trong sáng, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân Thanh Hóa trí tuệ, bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao; nhiều tập thể, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu như: Cựu chiến binh doanh nhân Trịnh Xuân Lâm, Nguyễn Duy Nở, Nguyễn Đức Đủ, Nguyễn Trọng Thấu, Lê Xuân Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng, Trịnh Xuân Tấn, Doãn Thị Lịch... được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Hiệp hội, cùng toàn thể cán bộ, hội viên doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh đạt được trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh ta diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà; trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều chuyển biến mau lẹ; khoa học công nghệ, kinh tế tri thức phát triển nhanh, vượt bậc…, mang đến nhiều cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, trong đó có doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân phải tiếp tục có sự phát triển đột phá, chuyển biến mạnh mẽ hơn, thực chất hơn. Tại Đại hội lần này, với tinh thần cách mạng tiến công, tôi đề nghị Hiệp hội, cùng toàn thể cán bộ, hội viên doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và từng địa phương, Hiệp hội cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hút cựu chiến binh, cựu quân nhân là chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ các trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào Hiệp hội. Đề cao nguyên tắc tự nguyện, tự quản, gắn nghĩa vụ và quyền lợi, kết hợp hài hòa lợi ích của tập thể với lợi ích thiết thực của từng hội viên, qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hiệp hội cần tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, xung kích, đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức do kinh tế suy thoái như hiện nay. Trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân nắm bắt thị trường, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm; hỗ trợ nghiên cứu mở rộng thị trường, nhất là thị trường nước ngoài để xuất khẩu; đồng thời, làm cầu nối thúc đẩy tăng cường liên kết, hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp, doanh nhân.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, qua đó nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tiên phong, đi đầu tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phát triển các “Câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân giúp nhau phát triển kinh tế”...

Thứ tư, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh, cựu quân nhân trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Phát huy vai trò của Hiệp hội và đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân trong các hoạt động xã hội; tiếp tục gương mẫu tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, vì cuộc sống cộng đồng. Tổ chức tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và các tầng lớp Nhân dân nghèo vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ năm, làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, Hiệp hội cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân là cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều của cải cho xã hội; đồng thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp; giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến phạm vi và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp hội viên. Tích cực phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; vì vậy, tại diễn đàn trọng thể này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm đồng hành cùng Hiệp hội và doanh nghiệp hội viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, công khai, minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ để định hướng cho doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển và bảo đảm quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro kinh doanh; hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nhân phát huy năng lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp lớn, có quy mô hoạt động và sức cạnh tranh cao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Trung ương, trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa; mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện nhiều hơn để Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chức mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình; hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, các đồng chí cựu chiến binh trong tỉnh những tình cảm quý trọng và lòng tri ân sâu sắc. Tin tưởng chắc chắc rằng, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, các doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, tự làm mình lớn mạnh, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên làm giàu cho mình và đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và “kiểu mẫu” của cả nước.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chúc các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể các doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh nhà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

---------------

(*) Đầu đề là của tòa soạn báo đặt.