Phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Đảm bảo an ninh - trật tự ở cơ sở”

Sáng 15-2, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT) ở cơ sở” và ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Lễ phát động diễn ra tại Hội trường Bộ Công an, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu công an các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự Lễ phát động Cuộc thi tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ phát động Cuộc thi tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc thi viết với chủ đề “Đảm bảo ANTT ở cơ sở” nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; những kết quả tích cực đạt được trong công tác bảo đản ANTT tại cơ sở; ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, phản ánh những khó khăn, vất vả, nỗ lực vượt khó, những tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, học và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân của lực lượng công an được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ANTT tại cơ sở. Bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác bảo đảm ANTT…

Các đại biểu dự Lễ phát động cuộc thi tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Loại hình tác phẩm tham gia là tác phẩm báo chí điện tử. Các bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, thuộc các thể loại phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, bút ký báo chí, xã luận, chính luận, phóng sự ảnh. Đối tượng dự thi là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động đến hết ngày 29-2-2024 (theo dấu bưu điện). Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 0979.822.628; 0945.442.009 hoặc Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân dân, số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Dự kiến công bố, trao giải cuộc thi vào tháng 3-2024.

Quốc Hương