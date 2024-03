Những bước chân không mỏi

Dẫu ngày hay đêm, mưa hay nắng, những bước chân tuần tra của chiến sĩ quân hàm xanh vẫn miệt mài băng rừng, lội suối, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững tuyến biên giới luôn bình yên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương triển khai tuần tra biên giới.

Đồn Biên phòng Bát Mọt đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt (Thường Xuân), có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492km đường biên giới, 9 mốc giới, cửa khẩu phụ Khẹo tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Những năm qua, với tinh thần trách nhiệm, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt đã thường xuyên tuần tra, kiểm tra, bảo vệ các cột mốc, phát quang bụi rậm, thông tầm nhìn và dọn dẹp vệ sinh xung quanh các cột mốc. Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, nhằm bảo vệ an ninh an toàn khu vực biên giới. Đồng thời duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Trung tá Lê Anh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết: "Bất kể thời tiết nắng mưa, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều không nản chí, cùng góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Lực lượng tuần tra đã tập trung theo dõi các biểu hiện vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xâm canh, xâm cư, hoạt động của các loại tội phạm, hoặc tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Đặc biệt, các tổ đã tiến hành so sánh đối chiếu cột mốc, cọc dấu để tránh tình trạng bị xê dịch, sứt mẻ, bị tẩy xóa... Ngoài kế hoạch chung của đơn vị, mỗi khi nhận được tin báo từ quần chúng Nhân dân phát hiện có đối tượng lạ xuất hiện ở khu vực biên giới, ngay lập tức cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời để kiểm tra xử lý, đảm bảo vùng biên luôn được an toàn.

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đóng tại vùng biên huyện Lang Chánh đã bắt tay ngay thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các đợt tuần tra cột mốc. Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6,73km đường biên giới và 3 mốc quốc giới 348, 349, 350; địa bàn đơn vị quản lý gồm 9 thôn, bản tiếp giáp với bản Cân thuộc cụm Phôn Xay huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Mặc dù công tác tuần tra gặp nhiều khó khăn nhưng người lính quân hàm xanh vẫn quyết tâm tiến về phía cột mốc để bảo vệ đường biên an toàn tuyệt đối. Những bước chân mạnh mẽ, vững chãi lúc xuất quân đã thể hiện quyết tâm, lòng tự hào, trách nhiệm của những người lính với biên giới quê hương và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Súng trên tay, ba lô trên vai, tư tưởng luôn kiên định... Mọi dấu vết trên đường tuần tra đêm đều được cả tổ kiểm tra, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng. Qua đó đưa ra kết luận và có hướng hành động phù hợp, quyết tâm không cho bọn tội phạm cùng các đối tượng xấu vượt biên trái phép, với quyết tâm gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, các đồn biên phòng ở các tuyến biên giới đã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra biên giới đơn phương, với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tham gia. Các đơn vị còn chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, tệ nạn xã hội. Bên cạnh tuần tra theo kế hoạch, công tác tuần tra song phương với lực lượng biên phòng, chính quyền và người dân của nước bạn Lào cũng được các đồn biên phòng chú trọng thực hiện. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm duy trì ổn định tình hình trên tuyến biên giới chung của hai nước, củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quản lý biên giới; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng tinh thần Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên tinh thần thẳng thắn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Sau mỗi đợt tuần tra song phương, hai bên đều tổ chức họp rút kinh nghiệm, trao đổi một số nội dung tình hình có liên quan, ký biên bản và thống nhất cho những lần tuần tra tiếp theo. Trong năm 2023, lực lượng biên phòng Thanh Hóa và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức 70 lượt tuần tra song phương, với trên 2.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bắt giữ và xử lý 5 vụ với 7 đối tượng tội phạm về ma túy. Tuần tra biên giới được thực hiện thường xuyên, liên tục đã góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các thế lực thù địch, những hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, phát triển.

Khi nhiệm vụ tại đơn vị đã hoàn thành, những người lính tuần tra lại vội vã lên đường đến các đoạn biên giới, cột mốc, cọc dấu xa hơn theo kế hoạch hành quân và trở về đơn vị theo lịch trình đã được phê duyệt. Màu xanh áo lính lại tiếp tục hòa lẫn trong sắc xanh của núi rừng, tình yêu biên cương của họ lại được tiếp tục khẳng định qua những bước hành quân.

Bài và ảnh: Hoàng Lan