Nhân rộng các mô hình, điển hình tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 9-1, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 357/KH-CAT-CP10 về triển khai thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu dự hội nghị.

2 năm qua, thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, đặc biệt là UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời quản lý, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm tội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh - trật tự.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, xây dựng được các mô hình, điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, như: Mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” của Công an thị xã Nghi Sơn ở Công an xã Hải nhân; Công an huyện Quảng Xương phối hợp với UBND thị trấn Tân Phong xây dựng mô hình “Các ban ngành, đoàn thể thị trấn Tân Phong thực hiện công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng“; Công an huyện Lang Chánh cùng UBND huyện Lang Chánh xây dựng và ra mắt mô hình “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lang Chánh với công tác tái hòa nhập cộng động”; MTTQ xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc với mô hình “Đoàn kết, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương”; Công ty Triệu Thái Sơn ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn với mô hình “Công ty Triệu Thái Sơn tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân, tái hòa nhập cộng đồng”; Hội Cựu chiến binh thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đã ra mắt mô hình “Tổ 3 trên 1 về công tác tái hòa nhập cộng đồng”...

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều người chấp hành xong án phạt tù nâng cao nhận thức, tránh mặc cảm, tự ti, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường xây dựng, củng cố, nhân rộng hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Minh Hiếu